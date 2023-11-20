NHK сообщила о планах КНДР запустить ракету со спутником
Министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Об этом 20 ноября сообщил телеканал NHK.
По его словам, правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску северокорейского военного шпионского спутника.
Министр подчеркнул, что силы обороны Японии сохраняют в силе приказ, изданный в мае, по уничтожению любых приближающихся ракет или других летательных объектов, которые могут упасть в пределах территории страны.
В состояние готовности уже приведены корабли морских Сил самообороны, оснащенные радиолокационными системами Aegis, и наземные системы перехвата PAC-3.
Южная Корея 19 ноября потребовала от КНДР отменить запуск спутника-шпиона.
Ранее КНДР пыталась запустить спутники в мае и августе, пуски завершились неудачно. Власти КНДР ранее заявляли о желании предпринять третью попытку запуска спутника в октябре.