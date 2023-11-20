Южная Корея требует от КНДР прекратить подготовку к запуску разведывательного спутника
Южная Корея потребовала от КНДР отменить запуск спутника-шпиона. Пхеньян может вывести аппарат на орбиту до конца ноября, передает телеканал «Известия». Предварительно, КНДР хочет опередить Южную Корею. 30 ноября будет запущен первый южнокорейский военный спутник. Ранее КНДР предприняла две неудачные попытки запуска.
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