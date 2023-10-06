В Южной Корее сообщили о третьей попытке КНДР запустить разведывательный спутник

КНДР планирует запустить разведывательный спутник в период с 10 по 26 октября. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает южнокорейское издание Yonhap News.

Власти КНДР ранее заявляли о желании предпринять третью попытку запуска спутника в октябре. Предыдущие две состоялись в мае и августе и оказались неудачными.

Прогноз о возможных датах запуска Института национального объединения Республики Корея (KINU), на который ссылается Yonhap, опирается на окно между скорым 78-летием основания правящей Трудовой партии Кореи 10 октября, проведением международного форума «Один пояс — один путь» в Китае и запланированным в ноябре запуском спутника Республики Корея.

«Пхеньян, скорее всего, попытается запустить разведывательный спутник раньше Южной Кореи. Север, вероятно, отдает приоритет политическому аспекту запуска спутника, а не технической части», — заключили в исследовательском центре.

Северная Корея запустила 24 августа то, что, по ее утверждению, является «космической ракетой-носителем». Агрегат был пущен в южном направлении. Он распался на несколько частей, которые упали вне исключительной экономической зоны Японии.

22 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал готовиться к «непредвиденной ситуации» из-за планов КНДР запустить искусственный спутник Земли. Спецслужбам Японии поступило распоряжение сотрудничать с США и Южной Кореей, чтобы сообща добиться от Пхеньяна отмены запуска.

До этого, 19 июня, в КНДР назвали «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника в мае. Безответственность отвечающих за подготовку к запуску ракеты лиц была «подвергнута строгой критике».

31 мая КНДР произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Это вызвало экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. По данным агентства Yonhap, ракета-носитель пропала с радаров до того, как достигла места назначения.