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Источник Yonhap сообщил о пропаже с радаров северокорейской ракеты

Yonhap: запущенная Северной Кореей ракета-носитель пропала с радаров
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Фото: Yonhap
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Ракета-носитель, запущенная КНДР 31 мая, пропала с радаров до того, как достигла места назначения, сообщило Yonhap.

«Военные анализируют, взорвалась ли она в воздухе или разбилась», — рассказал источник агентства.

Также уточняется, что вооруженные силы Южной Кореи совместно с США находятся в состоянии повышенной бдительности из-за случившегося запуска, военные поддерживают состояние полной готовности.

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Ранее в этот день Северная Корея произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Запуск вызвал экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Сеуле около 6:32 утра по местному времени (00:32 по мск).

До этого, 29 мая, КНДР уведомила Японию о датах запуска своего нового разведывательного спутника. Был обозначен период с 31 мая по 11 июня.

Испытания Северной Кореи, связанные с заключительным этапом разработки нового разведывательного спутника, были проведены в декабре 2022 года. Минобороны страны уточнило, что в ходе испытаний был запущен тестовый аппарат.

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