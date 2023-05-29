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КНДР уведомила Японию о датах запуска разведывательного спутника

КНДР запустит спутник-разведчик в период с 31 мая по 11 июня
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Фото: Global Look Press/Xing Guangli
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КНДР намерена запустить первый в своей истории разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Об этом 29 мая сообщила береговая охрана Японии.

Отмечается, что соответствующее уведомление было получено со стороны Пхеньяна.

По информации телеканала NHK, правительство Японии призвало Северную Корею проявлять сдержанность.

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Ранее, 23 апреля, в Японии была начата подготовка к возможному перехвату баллистической ракеты в связи с готовящимся запуском военного спутника-разведчика КНДР.

19 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовиться к запуску первого северокорейского военного разведывательного спутника. Завершить подготовку Пхеньян намерен к концу месяца. Отмечалось, что запланированный запуск является приоритетом для государственной безопасности на фоне укрепления союза между США и Южной Кореей.

Испытания Северной Кореи, связанные с заключительным этапом разработки нового разведывательного спутника, были проведены в декабре. Минобороны страны уточнило, что в ходе испытаний был запущен тестовый аппарат. Тогда же в КНДР сообщили о намерениях запустить спутник в конце апреля прошлого года.

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