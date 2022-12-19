КНДР заявила о готовности представить первый разведспутник в апреле 2023 года
КНДР намерена завершить разработку своего первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года. Об этом сообщило в понедельник, 19 декабря, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Национальную аэрокосмическую администрацию КНДР.
«Национальная аэрокосмическая администрация объявила, что завершит подготовку первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года», — сказано в сообщении.
Испытания Северной Кореи, связанные с заключительным этапом разработки нового разведывательного спутника, были проведены ранее в этот день. Минобороны страны уточнило, что в ходе испытаний был запущен тестовый аппарат. Тогда же сообщалось, что КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана призвала находящиеся в регионе суда не приближаться к ее обломкам в случае обнаружения. Япония выразила протест КНДР из-за ракетных пусков.
Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Соединенным Штатам Америки.
Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.