Япония выразила протест КНДР из-за ракетных пусков

Япония выразила протест Северной Корее в связи с ракетными пусками. Об этом сообщил журналистам японский заместитель министра обороны Тосиро Ино в воскресенье, 18 декабря.

«Наша страна заявила Северной Корее решительный протест по дипломатическим каналам и жестко осудила [пуски]», — сказал он.

Ранее этим же днем КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Береговая охрана призвала находящиеся в регионе суда не приближаться к ее обломкам в случае обнаружения.

Также КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря 17 ноября. Запуск произошел после того, как Северная Корея предупредила, что предпримет более ожесточенные военные действия, если США будут придерживаться своей кампании по усилению расширенного сдерживания своих региональных союзников.

9 ноября правительство Японии выразило протест Северной Корее из-за пуска ракеты в сторону Японского моря. В минобороны Японии добавили, что запущенная КНДР ракета пролетела около 250 км при максимальной высоте полета 50 км.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Соединенным Штатам Америки. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.