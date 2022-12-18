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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kim Jae-Hwan
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КНДР (Северная Корея) совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщил телеканал NHK в воскресенье, 18 декабря.

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Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана призвала находящиеся в регионе суда не приближаться к ее обломкам в случае обнаружения.

КНДР запускала баллистическую ракету в сторону японского моря 17 ноября. Как отмечается, запуск произошел, когда Северная Корея предупредила, что предпримет «более ожесточенные военные действия», если США будут придерживаться своей кампании по усилению расширенного сдерживания своих региональных союзников.

Ранее, 9 ноября, правительство Японии выразило протест Северной Корее из-за пуска ракеты в сторону Японского моря. В минобороны Японии добавили, что запущенная КНДР ракета пролетела около 250 км при максимальной высоте полета 50 км.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Соединенным Штатам Америки. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

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