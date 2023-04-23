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В Японии готовятся к перехвату баллистических ракет из КНДР

Kyodo: в Японии начата подготовка к перехвату баллистических ракет в связи с запуском спутника КНДР
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Aaron Henson
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В Японии начата подготовка к возможному перехвату баллистической ракеты в связи с готовящимся запуском военного спутника-разведчика КНДР. Как сообщает 23 апреля агентство Kyodo, для этого силы самообороны страны начали переброску зенитных ракетных комплексов Patriot на остров Окинава, получив соответствующий приказ министра обороны Ясукадзу Хамаду.

Известно, что группировка служащих сил самообороны Японии уже вышла на зафрахтованном у частной компании судне из порта Хаката префектуры Фукуока, на борту которого размещено управление комплексами Patriot РАС-З, добавляет «Газета.Ru».

По данным агентства, на судно в течение около 50 минут было погружено несколько транспортных средств большого размера, а также другое оборудование.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

Ранее, 19 апреля, лидер КНДР Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовиться к запуску первого северокорейского военного разведывательного спутника. Завершить подготовку Пхеньян намерен к концу месяца. Отмечалось, что запланированный запуск является приоритетом для государственной безопасности на фоне укрепления союза между США и Южной Кореей.

Испытания Северной Кореи, связанные с заключительным этапом разработки нового разведывательного спутника, были проведены в декабре. Минобороны страны уточнило, что в ходе испытаний был запущен тестовый аппарат. Тогда же в КНДР сообщили о намерениях запустить спутник в конце апреля.

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