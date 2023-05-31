КНДР запустила космическую ракету-носитель в южном направлении

Северная Корея произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Об этом в среду, 31 мая, сообщило агентство Yonhap.

«Северная Корея запускает снаряд, который она называет «космической ракетой-носителем», в южном направлении», — отмечается в материале агентства.

По данным агентства Reuters, запуск вызвал экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Сеуле около 6:32 утра по местному времени (00:32 по мск). Граждан попросили подготовиться к возможной эвакуации.

Япония также выпустила экстренное оповещение для жителей южной префектуры Окинава по своей системе вещания J-Alert. Там заявили, что ракета была запущена из Северной Кореи.

Ранее, 29 мая, КНДР уведомила Японию о датах запуска своего нового разведывательного спутника. Был обозначен период с 31 мая по 11 июня.

23 апреля в Японии была начата подготовка к возможному перехвату баллистической ракеты в связи с готовящимся запуском военного спутника-разведчика КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовиться к запуску первого северокорейского военного разведывательного спутника еще 19 апреля. Отмечалось, что запланированный запуск является приоритетом для государственной безопасности на фоне укрепления союза между США и Южной Кореей.