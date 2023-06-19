В КНДР назвали «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника

Неудачный запуск в мае первого военного разведывательного спутника КНДР стал «серьезной ошибкой», о чем говорится в опубликованном в понедельник, 19 июня, докладе по итогам проходившего 16–18 июня с участием лидера страны Ким Чен Ына восьмого расширенного пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи восьмого созыва.

«Намечена боевая задача для руководящих работников и научных сотрудников соответствующих отраслей, которые должны крепко усвоить важность миссии, проанализировать причину неудачи последнего запуска, в кратчайшие сроки успешно запустить военный спутник-разведчик», — приводит цитату из документа Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что безответственность отвечающих за подготовку к запуску ракеты лиц была «подвергнута строгой критике». А запуск нового спутника повысит возможности Народной армии к сбору разведывательной информации, а также поможет достичь большего развития в освоении космоса.

31 мая КНДР произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Это вызвало экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. По данным агентства Yonhap, ракета-носитель пропала с радаров до того, как достигла места назначения.

Позже южнокорейские военные подняли со дна Желтого моря часть, предположительно, ракеты-носителя КНДР, которая должна была вывести на орбиту военный разведывательный спутник.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовиться к запуску первого северокорейского военного разведывательного спутника еще 19 апреля. Отмечалось, что запланированный запуск является приоритетом для государственной безопасности на фоне укрепления союза между США и Южной Кореей.