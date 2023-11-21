Япония сообщила о запуске КНДР ракеты с разведывательным спутником

КНДР запустила ракету, предположительно, оснащенную разведывательным спутником. Об этом 21 ноября сообщает японский канал NHK со ссылкой на предупреждение правительства Японии.

По его информации, Северная Корея произвела как минимум один пуск в направлении префектуры Окинава. В связи с этим власти рекомендовали жителям префектуры найти укрытия.

Запуск вызвал срабатывание системы оповещения J-Alert, уточняет агентство Kyodo. Позже ракета миновала воздушное пространство Японии, и оповещение об эвакуации было снято.

Двумя днями ранее министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Он отметил, что правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску. Помимо этого, 19 ноября отменить запуск потребовала от КНДР Южная Корея.

Позже, 21 ноября, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что данные планы КНДР заставляют страну принять необходимые меры для защиты. По его словам, даже запуск искусственного спутника со стороны Северной Кореи всё равно будет идти в обход принятых резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН.

В этот же день агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что американский атомный авианосец USS Carl Vinson прибыл в Южную Корею вместе с ударной группой после сообщений о планируемом запуске военного спутника КНДР. После этого Япония, США и Южная Корея потребовали от КНДР отказаться от запуска ракеты.

КНДР пыталась запустить спутники в мае и августе, пуски завершились неудачно. Власти КНДР ранее заявляли о желании предпринять третью попытку запуска спутника в октябре.