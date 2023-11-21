Авианосец США прибыл на военно-морскую базу в Южной Корее

Американский атомный авианосец USS Carl Vinson прибыл в Южную Корею вместе с ударной группой после сообщений о планируемом запуске военного спутника КНДР. Об этом во вторник, 21 ноября, заявило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Агентство уточняет, что авианосец прибыл на военно-морскую базу в Пусане.

Ранее, 20 ноября, министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Он отметил, что правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску северокорейского военного шпионского спутника.

Южная Корея потребовала от КНДР отменить запуск.

12 июня главный переговорщик по ядерной программе со стороны Сеула Ким Гон заявил, что Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий «по борьбе с финансированием ракетной программы» КНДР.

КНДР пыталась запустить спутники в мае и августе, пуски завершились неудачно. Власти КНДР ранее заявляли о желании предпринять третью попытку запуска спутника в октябре.

До этого, 19 июня, в КНДР назвали «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника в мае. Безответственность отвечающих за подготовку к запуску ракеты лиц была «подвергнута строгой критике».