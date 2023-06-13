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Южная Корея и США договорились бороться с финансированием ракетной программы КНДР

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Фото: REUTERS/KCNA
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Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий «по борьбе с финансированием ракетной программы» КНДР, заявил главный переговорщик по ядерной программе со стороны Сеула Ким Гон 12 июня.

По его словам, он и специальный представитель США по Северной Корее Сон Ким подчеркнули важность донести до КНДР тот факт, что ее провокации приведут к соответствующим последствиям.

«Мы договорились активизировать наши усилия по более решительному прекращению финансирования ядерных и ракетных программ Северной Кореи», — приводит слова Сон Ким агентство Yonhap.

По словам южнокорейского дипломата, с этой целью Сеул менее чем за год ввел односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям. Встреча посланников состоялась после неудачной попытки Северной Кореи запустить то, что, как она утверждала, было военным разведывательным спутником.

«В нынешних условиях, когда Северная Корея объявила о планах дополнительного запуска так называемого спутника, мы рассмотрели и скоординировали контрмеры наших стран против потенциальных северокорейских провокаций. Мы должны заставить Северную Корею осознать, что она ничего не может добиться с помощью провокаций», — заявил южнокорейский посланник по ядерным вопросам во время встречи с журналистами в Вашингтоне.

Ким Гон добавил, что двустороннее сотрудничество союзников, а также трехстороннее сотрудничество с Японией будут развиваться, так как все три страны будут заседать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) в следующем году.

«Я ожидаю, что сотрудничество Южной Кореи, Японии и США, которое стало теснее, чем когда-либо прежде, благодаря трем встречам на высшем уровне Южная Корея–Япония–США за прошедший год, продолжится и в рамках СБ ООН. Южная Корея, Япония и США вместе приложат все усилия, чтобы убедиться: СБ ООН больше не будет молчать о северокорейских провокациях», — добавил посол США Ким.

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31 мая КНДР произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Запуск вызвал экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. По данным агентства Yonhap, ракета-носитель пропала с радаров до того, как достигла места назначения.

Позже южнокорейские военные подняли со дна Желтого моря часть, предположительно, ракеты-носителя КНДР, которая должна была вывести на орбиту военный разведывательный спутник.

В этот же день Международная морская организация (ИМО) впервые приняла на 107-й сессии Комитета по безопасности на море (MSC) в Лондоне резолюцию, осуждающую пуски ракет КНДР как серьезную угрозу безопасности международного судоходства и призвала соблюдать правила, включая предоставление уведомления перед любыми ракетными испытаниями, сообщало Yonhap.

Пхеньян пообещал провести повторный запуск космического спутника в ближайшем будущем. В КНДР заявили, что при запуске ракеты-носителя типа «Чхоллима-1» в космос возникла проблема на этапе работы двигателя второй ступени. Испытания Северной Кореи, связанные с заключительным этапом разработки нового разведывательного спутника, были проведены в декабре 2022 года.

2 июня на полях Совбеза ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева призвала США предпринять конкретные шаги для возобновления диалога с КНДР. Она выразила неуверенность в том, что Вашингтон «действительно готов к конструктивным дискуссиям» с Пхеньяном, о чем говорят история американской дипломатии на корейском направлении в последние десятилетия и практические действия США.

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