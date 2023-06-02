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Россия призвала США возобновить диалог с КНДР

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Россия призывает США предпринять конкретные шаги для возобновления диалога с КНДР. Об этом заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН 2 июня.

«Призываем Вашингтон вместо попыток переложить ответственность на другие страны предпринять конкретные шаги по снижению напряженности и возобновлению диалога», — сказала она.

Зампостпреда выразила неуверенность в том, что Вашингтон «действительно готов к конструктивным дискуссиям» с Пхеньяном, о чем говорят история американской дипломатии на корейском направлении в последние десятилетия и практические действия Соединенных Штатов.

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло в свою очередь заявил, что урегулированию ситуации на Корейском полуострове поможет только дипломатия вокруг КНДР, а не изоляция.

«Ключевые вопросы мира и безопасности, как ситуация на Корейском полуострове, должны быть пространством сотрудничества» , — отметил он.

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Ранее, 30 мая, зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль заявил, что военная агрессия США и Южной Кореи вынуждает КНДР применять меры. В обращении к нации через ЦТАК сообщается, что США под предлогом «нераспространения оружия массового уничтожения» сплотили Южную Корею, Японию, Австралию.

Минфин США 23 мая сообщил о введении санкций в отношении четырех организаций и одного гражданина КНДР за участие в незаконной кибердеятельности. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении касательно введенных санкций отметил, что США продолжат «привлекать режим КНДР к ответственности за его действия».

26 апреля Джо Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР. По его словам, КНДР угрожает всё чаще и грубо нарушает санкции США.

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