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Минфин США ввел санкции против четырех организаций КНДР

США ввели санкции против четырех организаций КНДР за незаконную кибердеятельность
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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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США ввели санкции в отношении четырех организаций и одного гражданина КНДР за участие в незаконной кибердеятельности. Об этом 23 мая сообщил американский минфин.

«КНДР проводит злонамеренную кибердеятельность и использует работников информационных технологий, которые обманным путем получают работу для получения дохода, в том числе в виртуальной валюте, для поддержки режима Кима (Ким Чен Ына. — Ред.) и его приоритетов, таких как незаконные программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Санкции коснутся Пхеньянского университета автоматизации. По данным ведомства, он отвечает за «подготовку злоумышленников в киберпространстве, многие из которых продолжают работать в кибернетических подразделениях, подчиненных Генеральному бюро разведки» Северной Кореи.

Также в санкционный список вошли северокорейское Бюро технической разведки и подчиненный ему 110-й исследовательский центр. В Минфине отметили, что они руководят разработкой КНДР «наступательной кибертактики и инструментов, а также управляет несколькими подразделениями, в том числе связанными с группой Lazarus».

Помимо этого, под санкции попала компания Chinyong Information Technology Cooperation также известная как Jinryong IT Cooperation Company.

Согласно документу минфина, также рестрикции введены против гражданина Северной Кореи Ким Сан Мана, проживающего во Владивостоке. По данным ведомства, он «причастен к выплате заработной платы членам семей северокорейских зарубежных работников компании Chinyong».

«США и наши партнеры по-прежнему привержены борьбе с незаконной деятельностью КНДР по получению доходов и продолжающимся усилиям по краже денег у финансовых учреждений, бирж виртуальной валюты, компаний и частных лиц по всему миру», — заявил заместитель главы Минфина по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении касательно введенных санкций отметил, что Вашингтон предпринимает шаги в координации с Южной Кореей. По его словам, США продолжат «привлекать режим КНДР к ответственности за его действия».

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Ранее, 26 апреля, Джо Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР, но обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы. По его словам, КНДР угрожает всё чаще и грубо нарушает санкции США.

Южная Корея 20 февраля объявила о введении санкций против четырех физических лиц и пяти организаций, связанных с КНДР.

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