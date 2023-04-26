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Байден заявил о попытках США добиться дипломатического прорыва с КНДР

Байден: США добиваются дипломатического прорыва с КНДР, но привержены сдерживанию
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский лидер Джо Байден заявил, что США добивается дипломатического прорыва с КНДР, но ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы. Об этом он сказал 26 апреля на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем по итогам переговоров в Белом доме.

«Наш договор о взаимной обороне нерушим. Это включает в себя нашу приверженность расширенному сдерживанию, а также ядерную угрозу и ядерное сдерживание. Они особенно важны в условиях, когда КНДР угрожает все чаще и грубо нарушает санкции США», — сказал Байден.

Он отметил, что Сеул и Вашингтон продолжают добиваться существенного «дипломатического прорыва с КНДР» для укрепления стабильности на Корейском полуострове, уменьшения угрозы распространения ядерного оружия и решения гуманитарных вопросов.

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Ранее в этот день Байден пообещал, что США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове. Однако он предупредил, что в случае атаки КНДР на США с применением ядерного вооружения правящий в Пхеньяне режим будет уничтожен. США и Южная Корея договорились создать «ядерную консультативную группу» для разработки конкретных планов по расширенному сдерживанию Северной Кореи.

Накануне директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сказал, что рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией.

17 апреля Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Замглавы МИД России Андрей Руденко после этого обвинил США в обострении ситуации вокруг Корейского полуострова. Он подчеркнул, что Запад вопреки собственным обязательствам отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.

1 января глава КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности Северной Кореи.

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