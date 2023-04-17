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Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне

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Фото: REUTERS/The South Korea Defense Ministry/Handout
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Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря 17 апреля, сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на военно-морские силы (ВМС) Сеула.

Трехсторонние учения начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

«Это была возможность укрепить сотрудничество в области безопасности между Югом, США и Японией против наступающих ядерных и ракетных угроз со стороны Севера, а также укрепить возможности нашего флота реагировать на запуски баллистических ракет», — говорится в материале.

В учениях приняли участие три эсминца, оснащенных системой Aegis — южный ROKS Yulgok Yi I, американский USS Benfold и JS Atago японских морских сил самообороны.

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Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР предположительно упала за пределами японской исключительной экономической зоны.

На следующий день Южная Корея и США провели учения военно-воздушных сил (ВВС) на фоне пуска КНДР. Сеул задействовал истребители F-35A и самолеты F-15K, США — истребители F-16 и как минимум один стратегический бомбардировщик B-52H.

Кроме того, в этот день бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress отработали полеты в рамках совместных учениях с Японией на фоне ракетных пусков. Учения проводились в Японском море для демонстрации совместных американо-японских возможностей по сдерживанию.

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