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Ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

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Фото: REUTERS/KRT
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Предположительно межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР упала за пределами японской исключительной экономической зоны. Об этом 13 апреля сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

«Мы подтвердили, что ракета КНДР упала за пределами японской исключительной экономической зоны, информации об ущербе нет», — сказал он.

По информации оборонного ведомства, была запущена «по крайней мере одна ракета». Речь идет, предположительно, о межконтинентальной баллистической ракете.

В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил журналистам, что он проведет 13 апреля экстренное заседание национального совета безопасности для обсуждения ракетного пуска со стороны КНДР.

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Ранее в этот день Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии призывает находящиеся в этом районе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сообщить соответствующую информацию в береговую охрану. Это уже 12-й ракетный пуск КНДР в 2023 году.

Японское правительство объявило об эвакуации в связи с риском падения северокорейской ракеты в районе острова Хоккайдо. Местные жители должны были в срочном порядке укрыться в прочных зданиях, станциях метро или бомбоубежищах.

Позднее стало известно, что ракета, запущенная КНДР, упала. Вероятность падения на Хоккайдо и его окрестности была исключена.

27 марта береговая охрана Японии также заявила о запуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореей. Снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Минобороны Южной Корее 23 марта сообщило, что КНДР выпустила четыре крылатые ракеты в сторону Японского моря. Пуск был произведен из города Хамхын.

19 марта КНДР совершила запуск ракеты в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 800 км.

Тогда же заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино заявил протест руководству КНДР после проведения ракетных испытаний, представляющих угрозу безопасности страны.

17 марта стало известно, что КНДР организовала испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

В минобороны Японии сообщили, что ракета КНДР упала в 550 км к востоку от Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны страны. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создали экстренный штаб по сбору информации о пуске. Япония также заявила КНДР решительный протест после запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

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