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Береговая охрана Японии сообщила о падении ракеты КНДР

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Фото: REUTERS/KRT
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Ракета, запущенная КНДР упала. Об этом 13 апреля сообщила береговая охрана Японии.

В настоящий момент уточняется район падения.

Вероятность падения ракеты на Хоккайдо и его окрестности исключена, отметили в ведомстве.

Телеканал NHK со ссылкой на правительство Японии также подтвердил, что вероятности падения ракеты КНДР в районе северного острова Хоккайдо нет.

Агентство Kyodo сообщило, что запущенная баллистическая ракета упала в море за пределами японской экономической зоны.

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Ранее в этот день Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии призывает находящиеся в этом районе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сообщить соответствующую информацию в береговую охрану. Это уже 12-й ракетный пуск КНДР в 2023 году.

Японское правительство объявило об эвакуации в связи с риском падения северокорейской ракеты в районе острова Хоккайдо. Местные жители должны в срочном порядке укрыться в прочных зданиях, станциях метро или бомбоубежищах.

27 марта береговая охрана Японии также заявила о запуске, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореей. Снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Минобороны Южной Корее 23 марта сообщило, что КНДР выпустила четыре крылатые ракеты в сторону Японского моря. Пуск был произведен из города Хамхын.

19 марта КНДР совершила запуск ракеты в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 800 км.

Тогда же заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино заявил протест руководству КНДР после проведения ракетных испытаний, представляющих угрозу безопасности страны.

17 марта стало известно, что КНДР организовала испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

В минобороны Японии сообщили, что ракета КНДР упала в 550 км к востоку от Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны страны. При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создали экстренный штаб по сбору информации о пуске. Япония также заявила КНДР решительный протест после запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

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