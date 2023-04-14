Южная Корея и США провели учения ВВС из-за пуска баллистической ракеты КНДР

Южная Корея и США провели учения военно-воздушных сил (ВВС) на фоне пуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Об этом 14 апреля сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Отмечается, что Сеул мобилизовал истребители F-35A и самолеты F-15K. С американской стороны в учениях участвовали истребители F-16 и как минимум один стратегический бомбардировщик B-52H.

«Учения представляли собой сплоченный, скоординированный ответ, демонстрирующий мощную «силу альянса» и волю Соединенных Штатов обеспечить расширенное сдерживание недавней серии северокорейских провокаций», — приводит агентство выдержку из пресс-релиза минобороны Южной Кореи.

В ведомстве также подчеркнули, что союзники на деле показали свою решимость не допускать ядерной атаки со стороны КНДР.

В свою очередь генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны запросило проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ракетным пуском Северной Кореи.

Генсек также выразил сожаление по поводу того, что СБ ООН не смог принять действия в ответ на нарушения резолюции совбеза со стороны Пхеньяна, так как Россия и Китай ранее наложили вето на проекты ужесточения санкций против КНДР.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» накануне, 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.

В тот же день Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря. Береговая охрана Японии призвала находящиеся в этом районе суда в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сообщить о них с соответствующее ведомство.

Позже министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР предположительно упала за пределами японской исключительной экономической зоны.

В свою очередь, премьер-министр страны Фумио Кисида заявил журналистам, что он проведет 13 апреля экстренное заседание национального совета безопасности для обсуждения ракетного пуска со стороны Северной Кореи.