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ВВС США провели совместные учения с Японией после запусков ракет КНДР
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ВВС США провели совместные учения с Японией после запусков ракет КНДР

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Фото: commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Bob Simons
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Бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress приняли участие в совместных учениях с Японией на фоне ракетных пусков Северной Кореи. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщило тихоокеанское командование Пентагона.

«Командование разместило два бомбардировщика и сопровождающие самолеты для двусторонних воздушных учений с силами самообороны Японии», — говорится в сообщении.

В заявлении указано, что в учениях поучаствовали два бомбардировщика, два транспортных самолета, четыре истребителя ВВС США и японские истребители.

Учения проводились в Японском море для демонстрации совместных американо-японских возможностей по сдерживанию.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

Ранее в этот день Южная Корея и США провели учения военно-воздушных сил (ВВС) на фоне пуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Сеул задействовал истребители F-35A и самолеты F-15K. С американской стороны в учениях участвовали истребители F-16 и как минимум один стратегический бомбардировщик B-52H.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» накануне, 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР предположительно упала за пределами японской исключительной экономической зоны.

В свою очередь, премьер-министр страны Фумио Кисида заявил журналистам, что он проведет 13 апреля экстренное заседание национального Совета безопасности для обсуждения ракетного пуска со стороны Северной Кореи.

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