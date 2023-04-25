В РФ предупредили о риске ядерной эскалации на Корейском полуострове

Рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Также он отметил, что Москва не согласна с попытками возложить всю ответственность на Пхеньян.

«Любому объективному наблюдателю очевидно, что это совершенно не соответствует реалиям, складывающимся в регионе, где при определяющей роли США систематически осуществляются провокационные акции, а сам Вашингтон полностью зациклился на методах давления и принуждения», — пояснил Ермаков.

Собеседник агентства подчеркнул, что приоритетом российской стороны является создание благоприятных условий для диалога о выстраивании взаимоприемлемых схем обеспечения безопасности в регионе.

Ранее, 21 апреля, посол МИД России по особым поручениям Григорий Машков заявил, что Дальний Восток может оказаться под угрозой, если ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля. По его словам, КНДР укрепляет свой ракетно-ядерный потенциал в ответ на санкционное давление западных стран, а также постоянные провокации со стороны Японии и Южной Кореи.

17 апреля Вашингтон, Сеул и Токио начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Отмечается, что мероприятия были организованы после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

После этого замглавы МИД России Андрей Руденко обвинил США в обострении ситуации вокруг Корейского полуострова. Он подчеркнул, что Запад вопреки собственным обязательствам отказывается обсуждать с КНДР гарантии безопасности.

В феврале заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов подчеркивал, что главной целью военной политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы России, Китаю и Северной Корее.