В МИД России обвинили США в обострении ситуации вокруг Корейского полуострова
Замглавы МИД России Андрей Руденко и спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили 17 апреля отношения Северной и Южной Кореи.
«Стороны согласились с тем, что ответственность за нынешнее обострение лежит на Вашингтоне и его союзниках», — приводит слова Руденко пресс-служба российского МИДа.
Он отметил, что Запад вопреки собственным обязательствам отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности.
«Напротив, [США] наращивают в регионе крупномасштабные военные учения, носящие провокационный характер», — добавил замглавы российского ведомства.
Ранее в этот же день Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Отмечается, что трехсторонние учения начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.
Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.
В феврале заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов подчеркивал, что главной целью военной политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы России, Китаю и Северной Корее.