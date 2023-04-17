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В МИД России обвинили США в обострении ситуации вокруг Корейского полуострова

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Фото: REUTERS/The South Korean Defense Ministry
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Замглавы МИД России Андрей Руденко и спецпредставитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили 17 апреля отношения Северной и Южной Кореи.

«Стороны согласились с тем, что ответственность за нынешнее обострение лежит на Вашингтоне и его союзниках», — приводит слова Руденко пресс-служба российского МИДа.

Он отметил, что Запад вопреки собственным обязательствам отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности.

«Напротив, [США] наращивают в регионе крупномасштабные военные учения, носящие провокационный характер», — добавил замглавы российского ведомства.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

Ранее в этот же день Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Отмечается, что трехсторонние учения начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.

В феврале заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов подчеркивал, что главной целью военной политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы России, Китаю и Северной Корее.

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