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Байден пообещал не размещать ядерное оружие на Корейском полуострове

Байден заверил, что США не станут размещать ядерное оружие на Корейском полуострове
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове. Об этом 26 апреля заявил американский лидер Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по итогам переговоров в Белом доме.

По его словам, Вашингтон не планирует размещение ядерного вооружения в Южной Корее, но к полуострову будут подходить американские атомные субмарины.

«Мы не собираемся размещать ядерное оружие, но будут заходить атомные субмарины и подобные вещи», — сказал американский лидер.

Байден предупредил, что в случае атаки КНДР на США с применением ядерного вооружения правящий в Пхеньяне режим будет уничтожен.

Со своей стороны президент Южной Кореи Юн Сок Ель отметил, что американская сторона заверила его в оперативном задействовании сил в случае ядерной атаки со стороны Пхеньяна.

Он добавил, что США и Южная Корея договорились создать «ядерную консультативную группу» для разработки конкретных планов по расширенному сдерживанию КНДР.

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Днем ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Республике Корея. По его мнению, это подтвердит стремление Вашингтона сдерживать КНДР.

ТЯО США было размещено в Южной Корее с 1958 по 1991 год.

17 апреля Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Замглавы МИД России Андрей Руденко после этого обвинил США в обострении ситуации вокруг Корейского полуострова. Он подчеркнул, что Запад вопреки собственным обязательствам отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.

В начале года он поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности Северной Кореи.

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