Байден пообещал не размещать ядерное оружие на Корейском полуострове

США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове. Об этом 26 апреля заявил американский лидер Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по итогам переговоров в Белом доме.

По его словам, Вашингтон не планирует размещение ядерного вооружения в Южной Корее, но к полуострову будут подходить американские атомные субмарины.

«Мы не собираемся размещать ядерное оружие, но будут заходить атомные субмарины и подобные вещи», — сказал американский лидер.

Байден предупредил, что в случае атаки КНДР на США с применением ядерного вооружения правящий в Пхеньяне режим будет уничтожен.

Со своей стороны президент Южной Кореи Юн Сок Ель отметил, что американская сторона заверила его в оперативном задействовании сил в случае ядерной атаки со стороны Пхеньяна.

Он добавил, что США и Южная Корея договорились создать «ядерную консультативную группу» для разработки конкретных планов по расширенному сдерживанию КНДР.

Днем ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Республике Корея. По его мнению, это подтвердит стремление Вашингтона сдерживать КНДР.

ТЯО США было размещено в Южной Корее с 1958 по 1991 год.

17 апреля Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Замглавы МИД России Андрей Руденко после этого обвинил США в обострении ситуации вокруг Корейского полуострова. Он подчеркнул, что Запад вопреки собственным обязательствам отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.

В начале года он поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности Северной Кореи.