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КНДР заявила о запуске в июне военного спутника для наблюдения за действиями США

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Kcna
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Военная агрессия США и Южной Кореи вынуждают КНДР применять меры, заявил зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль, оценивая совместные военные учения вышеназванных стран, сообщило 30 мая Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

В обращении к нации через ЦТАК сообщается, что США под предлогом «нераспространения оружия массового уничтожения» сплотили Южную Корею, Японию, Австралию.

«Нельзя оставить без внимания то, что американские войска ведут враждебную воздушную разведку на Корейском полуострове и прилегающих территориях на беспрецедентном уровне, интенсивно мобилизуя различные средства воздушной разведки, дислоцированные на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий», — говорится в сообщении.

Ли Бён Чхоль утверждает, что самолеты-разведчики и прочие разведывательные средства шпионят, особенно в западной части КНДР, а также в центре и на окраинах. Это, по его мнению, «наглядно демонстрирует состояние готовности к агрессивным военным действиям».

Поэтому на VIII съезде партии и состоявшемся после него пленуме ЦК партии вооруженные силы получили задачи по усилению самообороны, «расширению средств разведки» и обновлению различных видов оборонительных и наступательных вооружений.

«Наш военный разведывательный спутник № 1, который будет запущен в ближайшее время, в июне, и различные разведывательные средства, которые будут испытаны, смогут отслеживать в режиме реального времени опасные военные действия США и их сторонников, открыто проявляющих безрассудные агрессивные амбиции изо дня в день. Это необходимо для укрепления состояния боеготовности вооруженных сил страны, наблюдения, сдерживания и заблаговременной подготовки», — подчеркнул зампред.

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29 мая береговая охрана Японии заявила, что КНДР намерена запустить первый в своей истории разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Соответствующее уведомление было получено со стороны Пхеньяна.

23 апреля сообщалось, что в Японии была начата подготовка к возможному перехвату баллистической ракеты в связи с готовящимся запуском военного спутника-разведчика КНДР.

Подготовиться к подобному пуску 19 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын поручил официальным лицам. Завершить подготовку Пхеньян намеревался к концу месяца. Отмечалось, что запланированный запуск является приоритетом для государственной безопасности на фоне укрепления союза между США и Южной Кореей.

Испытания Северной Кореи, связанные с заключительным этапом разработки нового разведывательного спутника, были проведены в декабре. Минобороны страны уточнило, что в ходе испытаний был запущен тестовый аппарат. Тогда же в КНДР сообщили о намерениях запустить спутник в конце апреля прошлого года.

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