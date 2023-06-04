В КНДР предупредили о намерении перестать уведомлять ИМО о запусках ракет

Северная Корея воспринимает резолюцию Международной морской организации (ИМО), которая осуждает ракетные пуски КНДР, как декларацию отсутствия необходимости предупреждать организацию о запуске ракет. Об этом написал комментатор северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) по международным проблемам Ким Мён Чхоль 4 июня.

«Поскольку ИМО отреагировала на заблаговременное уведомление нашей страны о запуске спутника принятием антисеверокорейской резолюции, мы будем считать это официальным выражением позиции организации, что в нашем заблаговременном уведомлении (о пусках. — Ред.) больше нет необходимости», — говорится в публикации под заголовком «Международная морская организация, которая стала подконтрольной Белому дому».

Также высказывается мнение о том, что в таком случае ИМО в дальнейшем должна будет самостоятельно узнавать о времени запуска спутника и точках падения ступеней ракеты-носителя, и «будет нести полную ответственность за все вызванные этим последствия».

Автор материала указал, что подобная резолюция в отношении определенной страны показывает, что организация подверглась манипуляциям и «полностью политизирована». Он добавил, что Пхеньян проводит ракетные пуски, принимая во внимание безопасность окружающих стран. При этом КНДР перед запуском спутника по правилам предупредила Службу безопасности на море Японии, сообщила ИМО время запуска и возможные места падения ступеней ракеты-носителя, что не является обязательным.

Как передает Yonhap, 31 мая ИМО впервые приняла на 107-й сессии Комитета по безопасности на море (MSC) в Лондоне резолюцию, осуждающую пуски ракет КНДР как серьезную угрозу безопасности международного судоходства и призвала соблюдать правила, включая предоставление уведомления перед любыми ракетными испытаниями.

31 мая КНДР произвела запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. Запуск вызвал экстренное предупреждение об эвакуации в некоторых частях Южной Кореи и Японии. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Сеуле около 6:32 утра по местному времени (00:32 по мск).

По данным агентства Yonhap, ракета-носитель пропала с радаров до того, как достигла места назначения. Позже южнокорейские военные подняли со дна Желтого моря часть, предположительно, ракеты-носителя КНДР, которая должна была вывести на орбиту военный разведывательный спутник.

В свою очередь, Пхеньян пообещал провести повторный запуск космического спутника в ближайшем будущем. В КНДР заявили, что при запуске ракеты-носителя типа «Чхоллима-1» в космос возникла проблема на этапе работы двигателя второй ступени.

Испытания Северной Кореи, связанные с заключительным этапом разработки нового разведывательного спутника, были проведены в декабре 2022 года. Минобороны страны уточнило, что в ходе испытаний был запущен тестовый аппарат.

2 июня на полях Совбеза ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева призвала США предпринять конкретные шаги для возобновления диалога с КНДР. Она выразила неуверенность в том, что Вашингтон «действительно готов к конструктивным дискуссиям» с Пхеньяном, о чем говорят история американской дипломатии на корейском направлении в последние десятилетия и практические действия Соединенных Штатов.