Бешеная сушка: злоключения чиновников и будни Ким Чен Ына

С каким «прикупом» Илон Маск уехал из Китая, сколько весит северокорейский лидер Ким Чен Ын и кто это подсчитал и чем на этой неделе порадовал обычно неспокойный Ближний Восток. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Герой для китайцев

На фоне продолжающейся и усиливающейся борьбы Запада и в особенности США против Китая многие бизнесмены стали продумывать планы по сокращению своих производственных мощностей на китайском материке и их переносе в другие страны, чтобы избежать лишнего риска. А вот Илон Маск оказался не из пугливых .

На этой неделе основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter и один из богатейших людей мира посетил Китай . Как сообщают местные СМИ, будучи в Пекине на встрече с официальными лицами КНР, Маск заверил их, что лично он выступает против так называемого разъединения экономик США и Китая, да и вообще считает их «сросшимися близнецами» .

Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Конечно, это стало настоящим бальзамом для китайских ушей. Большинство местных СМИ представили его приезд как подтверждение официального нарратива Китая о том, что страна открыта для иностранного бизнеса в противовес утверждениям злых западных языков об обратном . Поездка Маска в Китай — это «серьезная пощечина» тем, кто хочет отделиться от республики, написало одно из местных изданий. Даже западное агентство Reuters обратило внимание на восхищение китайцев бизнесменом, отметив, что «Илон Маск — идеальный инвестор для Пекина» (правда, тут наверняка была заложена ирония).

При этом и сам бизнесмен остался, что называется, не без подарка — на фоне новостей о его визите в КНР акции Tesla выросли 30 мая на 4%, что мигом повысило рыночную капитализацию компании на $25 млрд .

На дне

Индийский инспектор в области продовольствия Раджеш Вишвас был на пикнике с друзьями, когда неловкость рук подвела его — делая селфи рядом с водным резервуаром в штате Чхаттисгарх, он выронил телефон в воду . Два следующих дня местные жители без толку ныряли в попытках достать сотовый чиновника из воды. И когда тщетность этих попыток стала очевидна, Вишвас нанял команду с дизельным насосом, чтобы откачать из резервуара миллионы литров воды. Точнее 4,1 млн л, за расходование которых впустую департамент ирригации штата оштрафовал его на этой неделе на 43 тыс. рупий (около 42 тыс. рублей).

Фото: Twitter/amanmann1974

Еще 10 тыс. рупий (9,7 тыс. рублей) пришлось заплатить в виде штрафа за незаконные действия. Хотя, как утверждал сам Вишвас, департамент водных ресурсов дал ему «устное разрешение» откачать воду, поскольку в его телефоне содержалась конфиденциальная правительственная информация. Департамент, однако, заявил позднее, что действительно дал добро на откачку, но «не настолько сильную».

Самое обидное, что телефон стоимостью около 100 тыс. рупий (97,8 тыс. рублей), хоть и был в итоге обнаружен на дне, после трех дней, проведенных в воде, оказался неисправным . Ну а до кучи на фоне медийной шумихи из-за всей этой истории Вишваса еще и отстранили от работы.

Не там снимал

Не задалась на этой неделе карьера еще одного чиновника. Старший сын японского премьера Сетаро Кисида был с позором уволен с поста секретаря по политическим вопросам своего отца им же самим, причем без выходного пособия . Причиной тому стало «неподобающее поведение» молодого человека, о котором на днях разузнали местные СМИ.

Как оказалось, под занавес прошлого года Сетаро и около десятка его родственников и друзей веселились в резиденции премьера. И не удержались от памятных снимков на парадной лестнице, где обычно фотографируют новых членов кабинета министров с главой правительства. Причем сам Сетаро расположился ровно посередине — на том месте, где на групповом снимке правительства по протоколу должен стоять премьер-министр Японии .

Фото: соцсети

Это не первый случай, когда 32-летнего отпрыска премьера уличают в злоупотреблении своим служебным положением. Например, не так давно ему был объявлен выговор за использование посольских автомобилей для частных экскурсий по Великобритании и Парижу.

Секретарем Фумио Кисиды его сын стал в октябре прошлого года. И хотя назначение родственников на не самые влиятельные официальные посты — для Японии не редкость, премьер утверждал тогда, что выбрал своего сына на эту должность из-за его «индивидуальности и проницательности», а вовсе не по соображениям родства.

Весомый аргумент

Тщательно следить за здоровьем и состоянием северокорейского лидера Ким Чен Ына — давняя забава южнокорейской разведки. На этот раз на службу Сеула пришел искусственный интеллект — именно он установил, что в последнее время вес товарища Кима достигает примерно 140 кг. Это, к слову, при росте примерно 170 см .

Кое-какие умозаключения при этом разведчики по ту сторону границы сделали сами. Например, установили, что глава КНДР всё чаще страдает бессонницей: такой вывод был сделан на основе того, что в апреле власти Северной Кореи активно собирали информацию о зарубежных иностранных препаратах, включая золпидем, который как раз ускоряет засыпание.

Фото: Getty Images/Tomohiro Ohsumi/Stringer

Кроме того, в докладе, который директор Национальной разведывательной службы (NIS) Южной Кореи представил на днях членам парламентского комитета по разведке, указано, что с конца прошлого года на руках у Ким Чен Ына стали появляться царапины. Это связали с проявлением дерматита, вызванного аллергией и стрессом. Кроме того, от взоров южнокорейских наблюдателей не скрылось, что во время своих последних появлений на публике товарищ Ким «выглядел уставшим, у него были четкие темные круги под глазами».

Наконец, в NIS заявили об угрозе того, что глава соседней страны втягивается «в порочный круг еще большей зависимости от алкоголя и никотина». И это на том основании, что Север сейчас импортирует не только большое количество «высококачественных закусок», но и большие партии иностранных сигарет.

Осенью 2021 года, когда Ким Чен Ын, напротив, заметно похудел, южнокорейским и западным журналистам это тоже не понравилось . Все дружно сочли, что он чем-то болен. СМИ КНДР даже решились выступить с пояснением, что лидер страны совершенно здоров и просто «меньше ест ради страны, которая борется с нехваткой продовольствия».

Свадьба пела и плясала

Сообщения с Ближнего Востока, которые попадают в топ мировых новостей, по большей части носят негативный оттенок. Но на этой неделе в регионе случилось редкое и максимально позитивное событие: 1 июня 2023 года наследный принц Иордании Хусейн женился на гражданке Саудовской Аравии Раджве Аль-Саиф .

Избранница иорданского принца — не совсем принцесса, однако состоит в далеком родстве с наследным принцем Саудовской Аравии и фактическим правителем страны Мухаммедом бен Салманом через свою мать, которая происходит из известной семьи Аль-Судаири. Она росла в Эр-Рияде, но, как давно заведено в большинстве богатых семей и Иордании, и Саудовской Аравии, получила образование на Западе. Она архитектор со степенью в Сиракузском университете в Нью-Йорке и дипломом Института дизайна и мерчандайзинга моды в Лос-Анджелесе.

Фото: AP Photo/Royal Hashemite Court

Гостями роскошной свадебной церемонии стали порядка 4 тыс. высокопоставленных гостей, включая все сливки монарших домов Европы , в частности принца Уильяма и Кейт Мидлтон.