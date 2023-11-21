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Мир
Япония с США и Южной Кореей потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника

Япония с США и Южной Кореей потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника

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Фото: Global Look Press/Keiko Hiromi
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Япония, США и Южная Корея потребовали от КНДР отказаться от запуска ракеты со спутником. Об этом 21 ноября сообщил японский МИД.

Отмечается, что заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак, спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу провели телефонные переговоры в связи с уведомлением Пхеньяна о намерении запустить военный спутник-шпион.

«Стороны подтвердили, что запуск Северной Кореей баллистической ракеты, даже если целью является запуск спутника, является нарушением резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее пуски с использованием технологий баллистических ракет, и решительно призвали Северную Корею прекратить его», — говорится в сообщении.

Как указали в МИД Японии, стороны подтвердили тесное сотрудничество в двустороннем и трехстороннем формате для обеспечения безопасности региона.

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Ранее в этот день агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что американский атомный авианосец USS Carl Vinson прибыл в Южную Корею вместе с ударной группой после сообщений о планируемом запуске военного спутника КНДР.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что планы КНДР по запуску военного спутника заставляют страну принять необходимые меры для защиты. По его словам, даже запуск искусственного спутника со стороны Северной Кореи всё равно будет идти в обход принятых резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН.

Накануне министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Он отметил, что правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску северокорейского военного шпионского спутника.

Южная Корея 19 ноября потребовала от КНДР отменить запуск спутника-шпиона.

КНДР пыталась запустить спутники в мае и августе, пуски завершились неудачно. Власти КНДР ранее заявляли о желании предпринять третью попытку запуска спутника в октябре.

22 августа Кисида призвал готовиться к «непредвиденной ситуации» из-за планов КНДР запустить искусственный спутник Земли. Спецслужбам Японии поступило распоряжение сотрудничать с США и Южной Кореей, чтобы сообща добиться от Пхеньяна отмены запуска.

До этого, 19 июня, в КНДР назвали «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника в мае. Безответственность отвечающих за подготовку к запуску ракеты лиц была «подвергнута строгой критике».

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