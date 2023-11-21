Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты, предположительно, со спутником. Об этом 21 ноября заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. Трансляция велась на сайте телевидения правительства.

«Мы выразили жесткий протест. Подобные действия угрожают безопасности людей», — подчеркнул Мацуно.

Он указал на то, что запуск баллистической ракеты, даже если он и осуществлен с целью вывести на орбиту спутник, является нарушением резолюций Совбеза ООН.

О запуске ракеты сообщалось ранее в этот день. Правительство Японии отметило, что Северная Корея произвела как минимум один пуск в направлении префектуры Окинава. В связи с этим жителям префектуры рекомендовали найти укрытия. Как отметило агентство Kyodo, запуск вызвал срабатывание системы оповещения J-Alert. Когда ракета миновала воздушное пространство Японии, оповещение об эвакуации было снято.

До этого, 20 ноября, министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Он отметил, что правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску. Помимо этого, 19 ноября отменить запуск потребовала от КНДР и Южная Корея.

Позже, 21 ноября, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что данные планы КНДР заставляют страну принять необходимые меры для защиты. По его словам, даже запуск искусственного спутника со стороны Северной Кореи всё равно будет идти в обход принятых резолюций Совета Безопасности ООН.