Сеул предупредил о «конце режима» Ким Чен Ына в случае нападения на Южную Корею

В Минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР Ким Чен Ына, в случае если он решит применить против Сеула ядерное оружие. Об этом говорится в воскресенье, 31 декабря, в заявлении ведомства.

Отмечается, что Сеул решительно осуждает заявления северокорейского лидера о намерениях расширять ядерный и ракетный арсенал страны и запустить еще три разведывательных спутника в наступающем году.

«Строго предупреждаем, что если Северная Корея попытается использовать против нас ядерное оружие, мы подавляющим образом ответим на это с помощью трехосной системы и эпохально усиленного расширенного сдерживания американско-южнокорейского альянса, а власти Ким Чен Ына придет конец», — указано в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на доклад по итогам встречи под председательством лидера КНДР сообщило о его планах в будущем году осуществить запуск трех разведывательных спутников.

Также в воскресенье Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова. По его мнению, отношения Севера и Юга больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств.

21 ноября в КНДР подтвердили запуск на орбиту разведывательного спутника и назвали его успешным. Отмечалось, что новая космическая ракета-носитель «Чхоллима-1» вышла на запланированную орбиту полета и точно вывела спутник «Маллигён-1» на орбиту за 705 секунд. Помимо этого, власти КНДР заявили, что планируют «в короткие сроки» запустить еще несколько спутников для улучшения возможностей получения разведданных.

В том же месяце министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове. В рамках общего турне по Азии и Ближнему Востоку Блинкен 8 ноября прилетел в Сеул для переговоров с главой МИД Республики Корея Пак Чином, в ходе которых стороны выразили глубокое беспокойство по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР.

13 октября ЦТАК пригрозила нанести удар по стратегическим объектам США, расположенным на Корейском полуострове. Отмечалось, что размещение различных ядерных активов на Корейском полуострове является актом «откровенной военной провокации, которая доводит ситуацию до необратимого развития».