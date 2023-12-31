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Reuters сообщило о планах КНДР запустить еще три разведывательных спутника

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Фото: REUTERS/KCNA
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КНДР в будущем году планирует осуществить запуск еще трех разведывательных спутников. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщает издание Reuters со ссылкой на доклад по итогам встречи в конце года под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына.

«На основе опыта успешного запуска и эксплуатации первого спутника-разведчика в 2023 году была заявлена ​​задача запуска трех дополнительных спутников-разведчиков в 2024 году для энергичного содействия развитию космической науки и технологий», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также отметил, что трехстороннее сотрудничество США, Японии и Южной Кореи «ведет положение дел на Корейском полуострове к опасной ситуации».

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Ранее, 21 ноября, КНДР подтвердила запуск на орбиту разведывательного спутника и назвала его успешным. Отмечалось, что новая космическая ракета-носитель «Чхоллима-1» вышла на запланированную орбиту полета и точно вывела спутник «Маллиген-1» на орбиту за 705 секунд. Помимо этого, власти КНДР заявили, что планируют «в короткие сроки» запустить еще несколько спутников для улучшения возможностей получения разведданных.

28 ноября ЦТАК сообщило, что спутник запечатлел снимки важнейших стратегических объектов Соединенных Штатов: в их число вошли Белый дом, Пентагон и военные базы США. Впоследствии Пентагон подтвердил эту информацию.

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