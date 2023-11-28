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Разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона

Ким Чен Ын изучил снимки военных баз США, снятых разведывательным спутником КНДР
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Фото: Global Look Press/dpa/Ron Sachs
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Разведывательный спутник Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) запечатлел снимки важнейших стратегических объектов Соединенных Штатов: в их число вошли Белый дом, Пентагон и военные базы США. Об этом 27 ноября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«27 ноября в 23:35 по пхеньянскому времени (17:35 мск) появились снимки военно-морской базы Норфолк, верфи Ньюпорт-Ньюс и аэродрома в штате Вирджиния, а также Белого дома и Пентагона в Вашингтоне», ― гласит сообщение агентства.

Согласно информации ЦТАК, на предоставленных северокорейским спутником «Маллиген-1» снимках были запечатлены такие стратегические объекты, как четыре авианосца ВМС США, а также один авианосец ВМС Великобритании. Известно, что лидер КНДР уже ознакомился со снимками и похвалил работу северокорейской космической программы.

Тем временем представитель Пентагона не смог подтвердить «РИА Новости» подлинность сообщений, что разведывательный спутник КНДР запечатлел Белый дом.

«Мы не можем подтвердить достоверность этих данных», ― прокомментировали в американском минобороны.

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Ранее, 21 ноября, КНДР подтвердила запуск на орбиту разведывательного спутника и назвала его успешным. Отмечалось, что новая космическая ракета-носитель «Чхоллима-1» вышла на запланированную орбиту полета и точно вывела спутник «Маллиген-1» на орбиту за 705 секунд. Помимо этого, власти КНДР планируют «в короткие сроки» запустить еще несколько спутников для улучшения возможностей получения разведданных.

О запуске ракеты в этот же день сообщили власти Японии. Тогда правительство страны отметило, что Северная Корея произвела как минимум один пуск в направлении префектуры Окинава. В связи с этим жителям префектуры рекомендовали найти укрытия. Как отметило агентство Kyodo, запуск вызвал срабатывание системы оповещения J-Alert. Когда ракета миновала воздушное пространство Японии, оповещение об эвакуации было снято. Япония выразила КНДР протест.

До этого, 20 ноября, министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Он отметил, что правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску. Помимо этого, 19 ноября отменить запуск потребовала от КНДР и Южная Корея.

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