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В Пентагоне признали выведенный на орбиту разведывательный спутник КНДР

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Фото: REUTERS/KCNA
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Разведывательный спутник Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) был выведен на орбиту. Это признал , пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер во вторник, 28 ноября.

«Нам известно, что он был выведен на орбиту, и что для этого были применены технологии баллистических ракет», — сказал он на брифинге для журналистов.

Райдер отказался давать какие-либо подробности. При этом он также подчеркнул, что не располагает данными касательно того, что спутник сделал снимки Белого дома и Пентагона.

Ранее в этот день Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что спутник запечатлел снимки важнейших стратегических объектов Соединенных Штатов: в их число вошли Белый дом, Пентагон и военные базы США. В тот момент представитель Пентагона не смог подтвердить подлинность сообщений.

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Ранее, 21 ноября, КНДР подтвердила запуск на орбиту разведывательного спутника и назвала его успешным. Отмечалось, что новая космическая ракета-носитель «Чхоллима-1» вышла на запланированную орбиту полета и точно вывела спутник «Маллиген-1» на орбиту за 705 секунд. Помимо этого, власти КНДР планируют «в короткие сроки» запустить еще несколько спутников для улучшения возможностей получения разведданных.

О запуске ракеты в этот же день сообщили власти Японии. Тогда правительство страны отметило, что Северная Корея произвела как минимум один пуск в направлении префектуры Окинава. В связи с этим жителям префектуры рекомендовали найти укрытия. Как отметило агентство Kyodo, запуск вызвал срабатывание системы оповещения J-Alert. Когда ракета миновала воздушное пространство Японии, оповещение об эвакуации было снято. Япония выразила КНДР протест.

До этого, 20 ноября, министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Он отметил, что правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску. Помимо этого, 19 ноября отменить запуск потребовала от КНДР и Южная Корея.

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