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Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным противником КНДР

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Фото: AP Photo/Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service
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Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения предприятий оборонной промышленности заявил, что Южная Корея является главным противником и самым враждебным для страны государством. Его слова 10 января приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын отметил, что теперь наступило историческое время, когда нужно охарактеризовать как самое враждебное государство для КНДР Республику Корея, которая долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию, чтобы свергать власть и режим КНДР», — сказано в сообщении агентства.

Ким Чен Ын также призвал принять эту «необратимую реальность» и реагировать на соответствующие изменения. Он также подчеркнул, что Южная Корея — это главный противник КНДР. По его мнению, Пхеньяну необходимо в первую очередь обратить внимание на укрепление обороны и сил сдерживания ядерной войны, добавила «Газета.Ru».

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Ранее в этот день ЦТАК привело слова Ким Чен Ына о том, что в случае военной провокации со стороны Южной Кореи КНДР без колебаний применит весь свой арсенал для уничтожения страны. Он подчеркнул, что до тех пор, пока Сеул не осознает «ошибку самоубийственной конфронтационной политики в отношении Пхеньяна», в отношении нее неизменно будут продолжаться действия, «основанные на принципах справедливой борьбы».

До этого, 7 января, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что военные Южной Кореи своими действиями и «безосновательными заявлениями» навлекают на себя «непоправимые бедствия», которые могут обернуться для них «крещением огнем». Она указала на то, что заявление южнокорейских военных о том, что Северная Корея произвела накануне более 60 артиллерийских выстрелов вблизи «северной ограничительной линии», является ложью с целью выставить Пхеньян «провокатором» и «основным виновником нагнетания напряженности».

5 января сообщалось, что северокорейские военные произвели более 200 артиллерийских выстрелов к северу от островов Южной Кореи. Эту информацию подтвердили в Пхеньяне, уточнив, что Северная Корея выпустила 192 снаряда по пяти различным районам в качестве ответа на учения Южной Кореи. При этом там отметили, что утверждения южнокорейской стороны об обстреле буферной зоны возле островов Ёнпхёндо и Пэннёндо являются «надуманными».

31 декабря в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР, если он решит применить против Сеула ядерное оружие. В тот же день Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова.

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