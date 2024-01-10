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Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Южную Корею в случае провокации

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Фото: KCNA via REUTERS
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В случае военной провокации со стороны Сеула Пхеньян без колебаний применит весь свой арсенал для уничтожения Южной Кореи. Об этом заявил 10 января верховный главнокомандующий ВС КНДР Ким Чен Ын во время посещения предприятий оборонной промышленности.

«Если Республика Корея попытается использовать вооруженные силы против нашего государства или угрожать нашему суверенитету и безопасности, если представится такой шанс, то мы будем без колебания пускать в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью уничтожать Республику Корея», — приводит его слова северокорейское информагентство ЦТАК.

Ким Чен Ын подчеркнул, что до тех пор, пока Южная Корея не осознает «ошибку самоубийственной конфронтационной политики в отношении КНДР», в отношении нее неизменно будут продолжаться действия, «основанные на принципах справедливой борьбы».

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Ранее, 7 января, Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, заявила, что военные Южной Кореи своими действиями и «безосновательными заявлениями» навлекают на себя «непоправимые бедствия», которые могут обернуться для Сеула «крещением огнем».

Она указала на то, что заявление южнокорейских военных о том, что Северная Корея произвела накануне более 60 артиллерийских выстрелов вблизи «северной ограничительной линии», является ложью с целью выставить Пхеньян «провокатором» и «основным виновником нагнетания напряженности».

5 января сообщалось, что северокорейские военные произвели более 200 артиллерийских выстрелов к северу от островов Южной Кореи. Эту информацию подтвердили в Пхеньяне, уточнив, что Северная Корея выпустила 192 снаряда по пяти различным районам в качестве ответа на учения Южной Кореи. При этом там отметили, что утверждения южнокорейской стороны об обстреле буферной зоны возле островов Ёнпхёндо и Пэннёндо являются «надуманными».

31 декабря в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР, если он решит применить против Сеула ядерное оружие. В тот же день Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова. По его мнению, отношения Севера и Юга больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств.

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