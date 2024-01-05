КНДР заявила об ответном характере артиллерийских стрельб рядом с Южной Кореей

Северная Корея провела стрельбы артиллерии на море в качестве ответа на учения Южной Кореи. Об этом 5 января сообщило новостное агентство Yonhap со ссылкой на заявление, опубликованное центральным информационным агентством КНДР (ЦТАК).

Так, в ЦТАК заявили, что в рамках учений военные Северной Кореи выпустили 192 снаряда по пяти различным районам. При этом действия армии КНДР в сообщении были названы «естественной контрмерой».

Кроме того, ЦТАК отметило, что утверждения южнокорейской стороны об обстреле буферной зоны возле островов Ёнпхёндо и Пэннёндо являются «надуманными».

Ранее в этот день береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо примерно с 09:00 до 11:00 по местному времени (03:00–05:00 мск). Пострадавших не было. Военные Южной Кореи отметили, что примут ответные меры на подобные атаки.

Позднее в этот день военные Южной Кореи провели учебные стрельбы в ответ на обстрел акватории вблизи островов со стороны КНДР. В них приняли участие подразделения морской пехоты, расположенные на островах. Южнокорейская сторона провела обстрел акватории при помощи самоходных артиллерийских установок K9.

До этого, 31 декабря, в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР Ким Чен Ына, если он решит применить против Сеула ядерное оружие.