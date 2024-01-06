КНДР выпустила более 60 артиллерийских снарядов на границе с Южной Кореей
КНДР выпустила более 60 артиллерийских снарядов вблизи своего юго-западного побережья у границы с Южной Кореей. Об этом 6 января сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на данные от военных.
Огонь был открыт в 16:00 по местному времени (10:00 мск) и велся в течении часа. Северокорейские военные ведут боевые действия в данном регионе второй день подряд.
Накануне, 5 января, военные КНДР произвели более 200 выстрелов артиллерийских снарядов к северу от островов Южной Кореи (Республика Корея). Огонь береговой артиллерии велся по северо-западному островному региону.
31 декабря в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР Ким Чен Ына, в случае если он решит применить против Сеула ядерное оружие.
В тот же день агентство Reuters со ссылкой на доклад по итогам встречи под председательством лидера КНДР сообщило о его планах в будущем году осуществить запуск трех разведывательных спутников.