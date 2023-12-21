Браво за самооборону: в Совбезе ООН схлестнулись из-за КНДР

Ситуация на Корейском полуострове обостряется после рекордного числа пусков межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей в этом году. Хотя Вашингтон подтвердил свою готовность к переговорам с Пхеньяном без предварительных условий, по мнению экспертов, США, по сути, согласны только на его «капитуляцию». Кроме того, недавно открытая линия связи в режиме реального времени между США, Японией и Южной Кореей может побудить испытать ПРО для перехвата северокорейских ракет. Как развивается ситуация на Корейском полуострове и почему Израиль, по логике Штатов, имеет право на самооборону, а КНДР нет — в материале «Известий».

Экстренное заседание Совбеза ООН по КНДР

Совбез ООН накануне провел экстренное заседание в связи с недавним запуском Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, что запрещено его же резолюцией. 17 и 18 декабря из Пхеньяна с разницей в 10 с небольшим часов в сторону Японского моря были выпущены две ракеты: малой и большой дальности. Вторую, МБР «Хвасон-18», запустили по крутой, почти вертикальной траектории, в результате чего снаряд поднялся на высоту 6,5 тыс. км. По прямой траектории ракета могла бы пролететь 15 тыс. км и достигнуть берегов США. Это был пятый запуск МБР за год, что стало рекордом.

В связи с этим 10 стран, включая Японию, Южную Корею, Соединенные Штаты, Францию и Великобританию, в совместном заявлении осудили действия КНДР.

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд назвал ракетные запуски «возмутительными», а утверждения КНДР о том, что они оправданы необходимостью самообороны, «смехотворными». Южнокорейский представитель Хван Чжун Гук посчитал действия Пхеньяна «угрозой региональной безопасности». Так же считает и Токио.

— Ядерные и ракетные разработки Северной Кореи абсолютно неприемлемы, поскольку представляют собой угрозу миру и безопасности Японии и международного сообщества, — заявили «Известиям» в посольстве Японии в РФ.

Представитель КНДР Ким Сон обвинил Вашингтон, а также Сеул в создании этой угрозы и возложил на них ответственность за сложившуюся ситуацию, которая и вынудила его страну заняться разработкой ядерного оружия. Дипломат заявил, что 2023-й — «самый опасный год» с точки зрения безопасности на Корейском полуострове, указав на активизацию учений США и Южной Кореи, а также на размещение американских атомных подлодок и других вооружений в регионе. Именно это, по его словам, создало «опасность ядерной войны».

Ким Сон обратил внимание на то, что чуть больше недели назад США наложили вето на проект резолюции по урегулированию ситуации в секторе Газа, заявив, что в нем «не упомянуто право Израиля на самооборону». В таком свете, по словам северокорейского дипломата, «это издевательство и верх трагикомедии».

Однако по итогам заседания участники ни к какому результату не пришли в связи с позицией постоянных участников Совбеза России и Китая. Как отметила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, чего нельзя объяснить, так это включение США в число так называемых «жертв» провокаций КНДР, учитывая развертывание в регионе американской военной машины, что «все больше и больше похоже на подготовку к наступательной операции».

— Интересно, какие шаги со стороны Пхеньяна делегация США сочла бы соизмеримыми с такими маневрами вблизи своей территории, — добавила Анна Евстигнеева.

Зампостпреда Китая Гэн Шуан также заявил, что запуски ракет представляют собой ответ на угрозу со стороны США.

Евстигнеева подчеркнула, что «на столе» остается проект резолюции Совбеза, подготовленный Москвой и Пекином. В его основе лежит исключительно политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове «без внешнего давления».

Двойные стандарты США в отношении КНДР

Буквально за несколько часов до заседания Совбеза ООН в Вашингтоне заявляли, что по-прежнему готовы к переговорам с КНДР, причем без предварительных условий. Однако, как заверил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, северокорейский лидер Ким Чен Ын «не смог или не захотел принять наше предложение».

— Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу к КНДР и призываем Пхеньян к диалогу. США не питают враждебных намерений по отношению к КНДР. При этом наши обязательства по защите Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми, — сказали «Известиям» в посольстве США в Москве.

Однако многие факты говорят об обратном, в частности активное наращивание военного потенциала США у берегов полуострова, считают эксперты.

— Никто не может отменить тот географический факт, что военные активы США, включая ядерные подлодки, находятся у берегов Северной Кореи, а не наоборот. Кроме того, резолюция предпринималась в другое время и имела важное условие, что проблемы должны решаться дипломатически. Однако никаких переговоров не видно. И хотя американцы говорят, что они, дескать, готовы, они готовы только к переговорам по капитуляции КНДР, — подчеркнул консультант Института экономики РАН Георгий Булычев.

Кроме того, 15 декабря в Вашингтоне состоялась встреча американцев с южнокорейцами. На ней стороны в очередной раз обсудили меры по сдерживанию КНДР. 19 декабря США, Япония и Республика Корея запустили трехстороннюю линию связи по обмену информацией о ракетных запусках Пхеньяна в режиме реального времени. Схема позволит оперативно передавать данные о точке запуска и падения ракеты, а также более точно анализировать высоту полета.

— С запуском этой линии связи боевое применение ПРО Японии, Южной Кореи и США не исключено. А поскольку КНДР, конечно, не имеет таких средств раннего оповещения, она может счесть какой-то запуск началом нападения. Тем более от Сеула до Пхеньяна немногим больше 200 км, и корректно реагировать будет очень сложно, — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

Такая связь в первую очередь выгодна США, и не потому, что она поможет снизить напряженность на полуострове. Как отметил эксперт, американцы могли бы справиться с северокорейскими ракетами и без этого. Еще при администрации Барака Обамы в прессе писали, что США с помощью электромагнитных пушек пытались менять траектории их полета. Однако все дело в том, что до сих пор данные о запусках передавались в режиме реального времени по линиям Сеул – Вашингтон и Токио – Вашингтон. Теперь же Сеул и Токио могут мгновенно обмениваться информацией и между собой.

— Американцы, возможно, не хотят напрямую в этом участвовать, и им, как всегда, останется только наблюдать и давать указания, — резюмировал Александр Жебин.

Урегулирование корейской проблемы во многом будет зависеть от того, кто займет кресло главы Белого дома в будущем. В 2024 году состоятся выборы президента США, и наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии, несмотря на многочисленные уголовные расследования, называют Дональда Трампа. Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном в период его пребывания в Белом доме можно считать оттепелью. Во-первых, при нем состоялся первый в истории саммит США и КНДР в 2018 году в Сингапуре. Тогда лидеры подписали совместный документ, по которому Пхеньян берет на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова, а Вашингтон в обмен дает гарантии безопасности. Во-вторых, Трамп — единственный, кто, будучи действующим американским президентом, ездил в КНДР.

На этом фоне неделю назад издание Politico со ссылкой на трех анонимных источников сообщило, что у бывшего лидера США есть план по решению корейского вопроса. Схема заключается в том, чтобы побудить Северную Корею заморозить ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций и финансовые стимулы. Кроме того, потребуется наладить проверки, чтобы следить за выполнением требований. Дональд Трамп в своей собственной соцсети Truth Social опроверг это утверждение. «Единственное, что верно в этой истории, это то, что я хорошо лажу с Ким Чен Ыном!» — написал потенциальный кандидат в президенты США.

Режим американских санкций против КНДР, по сути, действует с момента образования этого государства в 1948 году. Первые ограничения были введены в 1950-м в связи с началом Корейской войны, в развязывании которой Вашингтон обвинил Пхеньян. Однако стоит отметить, что против Северной Кореи из-за испытаний ядерного оружия были введены рестрикции и на уровне Совбеза ООН, то есть РФ и КНР в свое время поддержали их.