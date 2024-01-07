Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о «крещении огнем» в случае любой провокации

Военные Южной Кореи своими действиями и «безосновательными заявлениями» навлекают на себя «непоправимые бедствия», которые могут обернуться для Сеула «крещением огнем». Об этом предупредила Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына в воскресенье, 7 января.

«Должна вновь повторить ясную мысль: спусковые крючки нашей армии уже сняты с предохранителей. Как ранее было четко заявлено, на малейшую провокацию наша армия ответит незамедлительным крещением огнем», — заявила Ким Ё Чжон, чьи слова передает северокорейское информагентство ЦТАК.

Она указала на то, что заявление южнокорейских военных о том, что Северная Корея произвела накануне более 60 артиллерийских выстрелов вблизи «северной ограничительной линии», является ложью с целью выставить Пхеньян «провокатором» и «основным виновником нагнетания напряженности».

Ким Ё Чжон добавила, что военные КНДР не проводили никаких артиллерийских стрельб, а лишь осуществили подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-миллиметровых береговых орудий, а Сеул «попался на эту наживку», сделав безосновательное заявление.

Также, по ее словам, в последнее время у южнокорейских военных излюбленными словами для обозначения некого принципа ответных действий стали «моментально, мощно и до конца», что не приведет Сеул ни к чему хорошему.

«Им нужно зарубить себе на носу, что их упорное повторение этих слов может привести их к моментальной гибели <...> и полному краху. Своими просчетами, безосновательными предположениями, бессмысленным упрямством и упорством они навлекут на себя непоправимые бедствия», — заключила сестра северокорейского лидера.

5 января сообщалось, что северокорейские военные произвели более 200 артиллерийских выстрелов к северу от островов Южной Кореи. Эту информацию подтвердили в Пхеньяне, уточнив, что Северная Корея выпустила 192 снаряда по пяти различным районам в качестве ответа на учения Южной Кореи. При этом там отметили, что утверждения южнокорейской стороны об обстреле буферной зоны возле островов Ёнпхёндо и Пэннёндо являются «надуманными».

31 декабря в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР, если он решит применить против Сеула ядерное оружие. В тот же день Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова. По его мнению, отношения Севера и Юга больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств.