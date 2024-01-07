Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью
Мир
В Израиле готовы урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами
Общество
Путин исполнил мечту девочки из Южно-Сахалинска о путешествии на Байкал
Мир
Власти Украины предупредили об отключениях света в ближайшие дни из-за морозов
Мир
В США назвали Зеленского и американские власти оторванными от реальности
Армия
Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 и Су-27 за сутки
Мир
Лукашенко предрек непростой 2024-й год для белорусов
Мир
В ВСУ назвали большой угрозой массовое производство БПЛА Россией
Мир
Во Франции обвинили Запад в двух годах лжи о ситуации на Украине
Мир
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды
Армия
Военные священники провели рождественские богослужения в полевых храмах ВС РФ
Происшествия
Три пациента больницы в Донецке ранены при обстреле со стороны ВСУ
Спорт
Шахматист Магнус Карлсен отказался участвовать в турнире претендентов
Общество
Режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь умер в 84 года
Сюжет:

Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о «крещении огнем» в случае любой провокации

Сестра главы КНДР заявила, что Пхеньян ответит огнем на любую провокацию Сеула
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kim Jae-Hwan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные Южной Кореи своими действиями и «безосновательными заявлениями» навлекают на себя «непоправимые бедствия», которые могут обернуться для Сеула «крещением огнем». Об этом предупредила Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына в воскресенье, 7 января.

«Должна вновь повторить ясную мысль: спусковые крючки нашей армии уже сняты с предохранителей. Как ранее было четко заявлено, на малейшую провокацию наша армия ответит незамедлительным крещением огнем», — заявила Ким Ё Чжон, чьи слова передает северокорейское информагентство ЦТАК.

Она указала на то, что заявление южнокорейских военных о том, что Северная Корея произвела накануне более 60 артиллерийских выстрелов вблизи «северной ограничительной линии», является ложью с целью выставить Пхеньян «провокатором» и «основным виновником нагнетания напряженности».

Ким Ё Чжон добавила, что военные КНДР не проводили никаких артиллерийских стрельб, а лишь осуществили подрыв 60 взрывчатых веществ, имитирующих залпы 130-миллиметровых береговых орудий, а Сеул «попался на эту наживку», сделав безосновательное заявление.

Также, по ее словам, в последнее время у южнокорейских военных излюбленными словами для обозначения некого принципа ответных действий стали «моментально, мощно и до конца», что не приведет Сеул ни к чему хорошему.

«Им нужно зарубить себе на носу, что их упорное повторение этих слов может привести их к моментальной гибели <...> и полному краху. Своими просчетами, безосновательными предположениями, бессмысленным упрямством и упорством они навлекут на себя непоправимые бедствия», — заключила сестра северокорейского лидера.

Слышат зонд: почему очередной запуск ракеты КНДР переполошил соседей
Что она несла и будет ли приостановлено Межкорейское соглашение о безопасности на полуострове

5 января сообщалось, что северокорейские военные произвели более 200 артиллерийских выстрелов к северу от островов Южной Кореи. Эту информацию подтвердили в Пхеньяне, уточнив, что Северная Корея выпустила 192 снаряда по пяти различным районам в качестве ответа на учения Южной Кореи. При этом там отметили, что утверждения южнокорейской стороны об обстреле буферной зоны возле островов Ёнпхёндо и Пэннёндо являются «надуманными».

31 декабря в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР, если он решит применить против Сеула ядерное оружие. В тот же день Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова. По его мнению, отношения Севера и Юга больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024