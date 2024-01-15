В КНДР заявили об успехе запуска гиперзвуковой ракеты
Северная Корея (КНДР) успешно провела испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Испытательный запуск нацелен на подтверждение характеристик планирующего и маневрирующего полета гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовки средне-дальнего радиуса действия и надежности новых многоступенчатых сверхмощных твердотопливных реактивных двигателей. Запуск проведен успешно», — говорится в сообщении.
Сам запуск прошел успешно. Он не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран, уточнило ведомство.
Ранее, 14 января, Япония выразила протест в связи с запуском баллистической ракеты КНДР. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал распоряжение уточнить подробности запуска и обеспечить безопасность морских судов.
Пуск баллистической ракеты КНДР произошел ранее в этот день, 14 января. Тогда об этом сообщили в японской береговой охране и призвали суда, находящиеся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. Южнокорейские военные также подтвердили запуск оружия в Японское море.