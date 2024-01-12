Наивысшая угроза: насколько реальна ракетная мощь Северной Кореи

Северная Корея сегодня обладает ракетными системами, которые сопоставимы по своим возможностям с ядерным оружием ведущих мировых держав. Боеприпасы КНДР способны поразить цели не только в Тихом океане, но и в любой части основной территории Соединенных Штатов. 2024 год начался с очередной эскалации взаимных угроз на Корейском полуострове. В том, насколько реальна ракетная мощь Северной Кореи и что может противопоставить ей Южная, вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым разбирались «Известия».

На грани противостояния

Обмен артиллерийскими ударами пока завершился ничем. Перерастания в войну не случилось, и стороны ограничились демонстративными артобстрелами морских районов. Первыми — 5 января — 200 снарядов выпустили северокорейские военные. Удар наносился по прибрежному участку Желтого моря недалеко от оспариваемых островов, которые находятся под юрисдикцией Южной Кореи. Военные Сеула в тот же день ответили симметрично — 400 снарядов по точке к северу от условной разграничительной линии в акватории Желтого моря. Удар наносился с базы Каемори и мыса Чансан, и после такого ответа в СМИ появились сообщения о высочайшей степени напряжения между двумя странами.

7 января сестра руководителя КНДР Ким Ё Чжон заявила Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК): «Наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае даже незначительной провокации наши войска немедленно пройдут боевое крещение огнем». Крайне напряженная обстановка сохраняется, и создается стойкое ощущение, что достаточно поднести спичку, чтобы вспыхнул пожар новой войны.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посещает завод по производству боеприпасов Фото: REUTERS/KCNA

Но возможна ли война с ядерной Северной Кореей? То, что КНДР обладает сегодня ракетными системами, которые сопоставимы по своим возможностям с ядерным оружием ведущих мировых держав, было продемонстрировано в очередной раз 5 января 2024 года в ходе визита Ким Чен Ына на завод по производству самоходных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет.

ЦТАК пишет: «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами главного завода по производству военных пусковых машин». Судя по репортажу агентства, глава КНДР осмотрел цех готовой продукции и сборочное производство агрегатов пусковых установок ракетных комплексов «Хвасон-17» и «Хвасон-18». Это самые мощные баллистические ракеты современной Северной Кореи, которые могут донести ядерные заряды до США.

С советским заделом

«Хвасон-17» — тяжелая жидкотопливная межконтинентальная ракета, которая была создана с использованием в том числе советских технологий. Она имеет массу около 100 т и может донести боеголовку мегатонного класса на дальность до 15 тыс. км . Тяжелый многоосный транспортер вывозит изделие на стартовую позицию и поднимает на стартовый стол. После этого выполняются прицеливание и пуск. Всё это занимает определенное время — в отличие от российских мобильных ракетных комплексов, где прицеливание выполняется до подъема и пуска ракеты.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» Фото: REUTERS/KCNA

Разница в технологиях определяется понятным отставанием — если бы в 1960-е годы были созданы многоосные автомобили-ракетоносцы, то, вполне вероятно, и у нас тоже первыми мобильными ракетами были бы жидкостные КБ Челомея и Янгеля. Но история пошла по другому пути — по пути размещения на мобильных носителях более легких твердотопливных ракет.

На этот путь вышли и северокорейские ракетчики — «Хвасон-18» стала уже твердотопливной межконтинентальной ракетой, которая стартует из транспортно-пускового контейнера и по габаритам близка к российским разработкам типа «Тополь-М» и «Ярс». Даже внешний вид пусковых установок у северокорейских товарищей похож на наши подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК). И это тоже не случайно — в основе китайских шасси, которые используются в пусковых установках КНДР, — минские многоосные тягачи. Судя по всему, именно белорусские специалисты передали эту технологию в Поднебесную.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» Фото: REUTERS/KCNA

По оценкам экспертов, «Хвасон-18» обладает массой около 55–60 т и дальностью полета около 15 тыс. км. Она может нести, вероятно, даже несколько боеголовок легкого или среднего класса мощности — более 150 килотонн каждая. Это сопоставимо с возможностями наших комплексов «Ярс» — достаточно серьезная угроза для любой страны, до которой может долететь «Хвасон». Целью № 1 в Северной Корее, конечно, называют США.

Насколько реальна угроза

Сколько ракет такого типа у КНДР? Открытых данных по ядерному арсеналу КНДР нет. Производство пусковых установок открыто было показано впервые. Миру продемонстрировали, что на заводе находятся не менее четырех-шести пусковых установок МБР «Хвасон-17» и не менее семи установок МБР «Хвасон-18».

Можно также предположить, что после создания более эффективных твердотопливных ракет работы по тяжелым и громоздким «Хвасон-17» могут быть свернуты. Это было бы логично. Плюс Северная Корея показала несколько кабин ракетовозов, которые готовятся к монтажу. То есть как минимум с десяток современных и мобильных ракет «Хвасон-18» могут находиться в распоряжении ядерных сил КНДР. Это очень серьезная угроза для США , так как эти боеприпасы способны поразить не только цели в Тихом океане, но и в любой части основной территории Соединенных Штатов.

Южнокорейские учения с боевой стрельбой в Западном море Фото: Global Look Press/Rok Navy

Конечно, США располагают определенными противоракетными возможностями. Флот оснащен системами «Иджис». Имеются и наземные мобильные системы ПРО. Но слишком велик риск того, что не удастся перекрыть все варианты траекторий потенциального ракетного удара — предугадать их почти нереально . И потому США будут делать ставку на недопущение такого удара с развертыванием в Южной Корее и рядом с ней в угрожаемый период времени и гиперзвуковых ракетных комплексов, и авиационных ударных средств — чтобы уничтожить выдвинувшиеся на пусковые позиции северокорейские тяжелые ракеты до пуска.