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Наивысшая угроза: насколько реальна ракетная мощь Северной Кореи

Пока КНДР демонстрирует межконтинентальные боеприпасы с ядерными зарядами, Сеул проводит военные маневры
Фото: Global Look Press/Defense Ministry
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Северная Корея сегодня обладает ракетными системами, которые сопоставимы по своим возможностям с ядерным оружием ведущих мировых держав. Боеприпасы КНДР способны поразить цели не только в Тихом океане, но и в любой части основной территории Соединенных Штатов. 2024 год начался с очередной эскалации взаимных угроз на Корейском полуострове. В том, насколько реальна ракетная мощь Северной Кореи и что может противопоставить ей Южная, вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым разбирались «Известия».

На грани противостояния

Обмен артиллерийскими ударами пока завершился ничем. Перерастания в войну не случилось, и стороны ограничились демонстративными артобстрелами морских районов. Первыми — 5 января — 200 снарядов выпустили северокорейские военные. Удар наносился по прибрежному участку Желтого моря недалеко от оспариваемых островов, которые находятся под юрисдикцией Южной Кореи. Военные Сеула в тот же день ответили симметрично — 400 снарядов по точке к северу от условной разграничительной линии в акватории Желтого моря. Удар наносился с базы Каемори и мыса Чансан, и после такого ответа в СМИ появились сообщения о высочайшей степени напряжения между двумя странами.

7 января сестра руководителя КНДР Ким Ё Чжон заявила Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК): «Наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае даже незначительной провокации наши войска немедленно пройдут боевое крещение огнем». Крайне напряженная обстановка сохраняется, и создается стойкое ощущение, что достаточно поднести спичку, чтобы вспыхнул пожар новой войны.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посещает завод по производству боеприпасов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посещает завод по производству боеприпасов

Фото: REUTERS/KCNA

Но возможна ли война с ядерной Северной Кореей? То, что КНДР обладает сегодня ракетными системами, которые сопоставимы по своим возможностям с ядерным оружием ведущих мировых держав, было продемонстрировано в очередной раз 5 января 2024 года в ходе визита Ким Чен Ына на завод по производству самоходных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет.

ЦТАК пишет: «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами главного завода по производству военных пусковых машин». Судя по репортажу агентства, глава КНДР осмотрел цех готовой продукции и сборочное производство агрегатов пусковых установок ракетных комплексов «Хвасон-17» и «Хвасон-18». Это самые мощные баллистические ракеты современной Северной Кореи, которые могут донести ядерные заряды до США.

С советским заделом

«Хвасон-17» — тяжелая жидкотопливная межконтинентальная ракета, которая была создана с использованием в том числе советских технологий. Она имеет массу около 100 т и может донести боеголовку мегатонного класса на дальность до 15 тыс. км. Тяжелый многоосный транспортер вывозит изделие на стартовую позицию и поднимает на стартовый стол. После этого выполняются прицеливание и пуск. Всё это занимает определенное время — в отличие от российских мобильных ракетных комплексов, где прицеливание выполняется до подъема и пуска ракеты.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18»

Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18»

Фото: REUTERS/KCNA

Разница в технологиях определяется понятным отставанием — если бы в 1960-е годы были созданы многоосные автомобили-ракетоносцы, то, вполне вероятно, и у нас тоже первыми мобильными ракетами были бы жидкостные КБ Челомея и Янгеля. Но история пошла по другому пути — по пути размещения на мобильных носителях более легких твердотопливных ракет.

На этот путь вышли и северокорейские ракетчики — «Хвасон-18» стала уже твердотопливной межконтинентальной ракетой, которая стартует из транспортно-пускового контейнера и по габаритам близка к российским разработкам типа «Тополь-М» и «Ярс». Даже внешний вид пусковых установок у северокорейских товарищей похож на наши подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК). И это тоже не случайно — в основе китайских шасси, которые используются в пусковых установках КНДР, — минские многоосные тягачи. Судя по всему, именно белорусские специалисты передали эту технологию в Поднебесную.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18»

Фото: REUTERS/KCNA

По оценкам экспертов, «Хвасон-18» обладает массой около 55–60 т и дальностью полета около 15 тыс. км. Она может нести, вероятно, даже несколько боеголовок легкого или среднего класса мощности — более 150 килотонн каждая. Это сопоставимо с возможностями наших комплексов «Ярс» — достаточно серьезная угроза для любой страны, до которой может долететь «Хвасон». Целью № 1 в Северной Корее, конечно, называют США.Карта

Насколько реальна угроза

Сколько ракет такого типа у КНДР? Открытых данных по ядерному арсеналу КНДР нет. Производство пусковых установок открыто было показано впервые. Миру продемонстрировали, что на заводе находятся не менее четырех-шести пусковых установок МБР «Хвасон-17» и не менее семи установок МБР «Хвасон-18».

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Можно также предположить, что после создания более эффективных твердотопливных ракет работы по тяжелым и громоздким «Хвасон-17» могут быть свернуты. Это было бы логично. Плюс Северная Корея показала несколько кабин ракетовозов, которые готовятся к монтажу. То есть как минимум с десяток современных и мобильных ракет «Хвасон-18» могут находиться в распоряжении ядерных сил КНДР. Это очень серьезная угроза для США, так как эти боеприпасы способны поразить не только цели в Тихом океане, но и в любой части основной территории Соединенных Штатов.

Южнокорейские учения с боевой стрельбой в Западном море

Южнокорейские учения с боевой стрельбой в Западном море

Фото: Global Look Press/Rok Navy

Конечно, США располагают определенными противоракетными возможностями. Флот оснащен системами «Иджис». Имеются и наземные мобильные системы ПРО. Но слишком велик риск того, что не удастся перекрыть все варианты траекторий потенциального ракетного удара — предугадать их почти нереально. И потому США будут делать ставку на недопущение такого удара с развертыванием в Южной Корее и рядом с ней в угрожаемый период времени и гиперзвуковых ракетных комплексов, и авиационных ударных средств — чтобы уничтожить выдвинувшиеся на пусковые позиции северокорейские тяжелые ракеты до пуска.

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Есть и другой способ предотвращения ядерной катастрофы, и он пока выглядит надежнее — это снижение градуса конфронтации. Видимо, именно по этому пути и пошли американские военные и их южнокорейские партнеры. Тем более что в случае, если полыхнет, то до Америки что-то если и долетит, то не уничтожит США, а вот стереть с лица земли весь корейский полуостров несколько десятков тактических ядерных зарядов КНДР в случае военной эскалации смогут точно. И этому ядерному возмездию сложно что-то противопоставить в принципе.

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