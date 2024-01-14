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Япония выразила протест в связи с запуском баллистической ракеты КНДР

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Фото: Global Look Press/KIM Jae-Hwan
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Япония выражает протест Северной Корее в связи с очередным запуском баллистической ракеты. Об этом 14 января сообщило японское министерство обороны.

«Ракета преодолела не менее 500 км, достигла максимальной высоты 50 км, упав в Японское море за пределами исключительной экономической зоны нашей страны», — говорится в тексте отчета минобороны.

Как передает телеканал NHK, премьер-министр Японии Фумио Кисида дал распоряжение уточнить подробности запуска и обеспечить безопасность морских судов.

«Мое указание состоит в том, чтобы разобраться в ситуации, предоставить людям соответствующую информацию, обеспечить безопасность кораблей и соответствующим образом реагировать на непредвиденные ситуации», — заявил он.

По данным журналистов, правительство страны создало команду по чрезвычайным ситуациям, состоящую из сотрудников соответствующих министерств и ведомств для сбора информации и подтверждения ущерба.

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Пуск баллистической ракеты КНДР произошел ранее в этот день, 14 января. Тогда об этом сообщили в японской береговой охране и призвали суда, находящиеся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. Южнокорейские военные также подтвердили запуск оружия в Японское море.

До этого запуск баллистических ракет КНДР был совершен 18 декабря и 17 декабря, вероятно, приуроченные к 12-й годовщине смерти экс-лидера республики Ким Чен Ира.

31 декабря в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР Ким Чен Ына, в случае если он решит применить против Сеула ядерное оружие.

В тот же день Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова. По его мнению, отношения Севера и Юга больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств.

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