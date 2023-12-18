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КНДР запустила вторую за сутки баллистическую ракету в сторону Японского моря

NHK: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
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Фото: REUTERS/The Defense Ministry
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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) ориентировочно в 8:40 (02:40 мск) осуществила запуск еще одной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом 18 декабря сообщает японский телеканал NHK World со ссылкой на минобороны страны.

«Правительство Японии созвало экстренное совещание должностных лиц соответствующих министерств и ведомств в канцелярии премьер-министра для сбора информации, в том числе о возможном ущербе от ракеты», ― сказано в сообщении телеканала.

Запуск снаряда, вероятно, приурочен к 12-й годовщине смерти экс-лидера республики Ким Чен Ира, отметило южнокорейское информагентство Yonhap.

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Предыдущий запуск ракеты состоялся за день до этого. По информации Объединенного комитета начальников штабов (JCS), КНДР запустила ракету малой дальности со стартовой площадки в окрестностях Пхеньяна примерно в 22:38 (13:38 мск). Снаряд пролетел примерно 570 км, после чего упал в море.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что КНДР запустила ракету, предположительно, оснащенную разведывательным спутником. Правительство Японии, в свою очередь, отметило, что Северная Корея произвела как минимум один пуск в направлении префектуры Окинава, в связи с чем ее жителям рекомендовали найти укрытия.

Также в тот день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что планы КНДР по запуску спутника заставляют страну принять необходимые меры для защиты. Даже запуск искусственного спутника со стороны Северной Кореи всё равно будет идти в обход принятых резолюций Совета Безопасности ООН, сообщил Кисида.

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