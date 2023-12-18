КНДР запустила вторую за сутки баллистическую ракету в сторону Японского моря
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) ориентировочно в 8:40 (02:40 мск) осуществила запуск еще одной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом 18 декабря сообщает японский телеканал NHK World со ссылкой на минобороны страны.
«Правительство Японии созвало экстренное совещание должностных лиц соответствующих министерств и ведомств в канцелярии премьер-министра для сбора информации, в том числе о возможном ущербе от ракеты», ― сказано в сообщении телеканала.
Запуск снаряда, вероятно, приурочен к 12-й годовщине смерти экс-лидера республики Ким Чен Ира, отметило южнокорейское информагентство Yonhap.
Предыдущий запуск ракеты состоялся за день до этого. По информации Объединенного комитета начальников штабов (JCS), КНДР запустила ракету малой дальности со стартовой площадки в окрестностях Пхеньяна примерно в 22:38 (13:38 мск). Снаряд пролетел примерно 570 км, после чего упал в море.
Ранее, 21 ноября, сообщалось, что КНДР запустила ракету, предположительно, оснащенную разведывательным спутником. Правительство Японии, в свою очередь, отметило, что Северная Корея произвела как минимум один пуск в направлении префектуры Окинава, в связи с чем ее жителям рекомендовали найти укрытия.
Также в тот день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что планы КНДР по запуску спутника заставляют страну принять необходимые меры для защиты. Даже запуск искусственного спутника со стороны Северной Кореи всё равно будет идти в обход принятых резолюций Совета Безопасности ООН, сообщил Кисида.