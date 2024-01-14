Береговая охрана Японии заявила о запуске КНДР баллистической ракеты

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) совершила запуск, предварительно, баллистической ракеты. Об этом 14 января сообщили в береговой охране Японии.

«По сообщению министерства обороны, со стороны Северной Кореи была выпущена, вероятно, баллистическая ракета. Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что запущенная ракета, вероятно, уже упала. Японские военные призвали суда, находящиеся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Южнокорейские военные также подтвердили запуск оружия в Японское море, но не сообщили сразу никаких других подробностей, передает The Japan Times.

Как отмечает японское издание 47 News. со ссылкой на правительственные источники, запущенная ракета КНДР, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее, 5 января, КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи. Как сообщало Рёнхап, в результате граждане или военные не пострадали. Точка удара находилась к северу от Северной разграничительной линии (NLL) в Западном море. Морская буферная зона была создана для предотвращения военных действий в акватории моря в соответствии с Межкорейским военным соглашением от 19 сентября 2018 года.

31 декабря в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР Ким Чен Ына, в случае если он решит применить против Сеула ядерное оружие.

В тот же день Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова. По его мнению, отношения Севера и Юга больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств.

Прошлый запуск баллистических ракет КНДР был совершен 18 декабря и 17 декабря. Тогда были выпущены два снаряда. Запуск, вероятно, был приурочен к 12-й годовщине смерти экс-лидера республики Ким Чен Ира.