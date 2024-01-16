Ким Чен Ын призвал разрушить Арку Воссоединения с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал разрушить Арку Воссоединения, расположенную в столице страны и символизирующую взаимную приверженность объединению Северной и Южной Кореи. Об этом 16 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Так, Ким, выступая с обращением к верховному народному собранию Северной Кореи, заявил, что объединение с Южной Кореей больше невозможно. Он заявил, что южнокорейцев больше нельзя называть соотечественниками, а также призвал разорвать все связи между странами, в том числе разрушить Арку Воссоединения в Пхеньяне.

Reuters также сообщило со ссылкой на северокорейские СМИ, что три организации, занимающиеся деятельностью, направленной на объединение двух стран, будут закрыты.

Арка Воссоединения — памятник в виде арки, воздвигнутый в 2001 году на проспекте Тхоньир у южного въезда в Пхеньян и также именуемый Аркой Трех Хартийв честь трех деклараций, подписанных представителями КНДР и Республики Корея 4 июля 1972 года. В хартиях указывалась взаимная приверженность Северной и Южной Кореи к самостоятельному и мирному воссоединению, а также обозначалось национальное единство вне зависимости от идеологий.

Ранее в этот день Ким указал на необходимость закрепления в Конституции страны статуса Южной Кореи в качестве враждебного государства номер один. Лидер КНДР отметил, что Северная Корея не хочет войны, однако не намерена ее избегать.

10 января Ким Чен Ын во время посещения предприятий оборонной промышленности заявил, что Южная Корея является главным противником и самым враждебным для КНДР государством.

В тот же день ЦТАК привело слова Ким Чен Ына о том, что в случае военной провокации со стороны Южной Кореи КНДР без колебаний применит весь свой арсенал для уничтожения страны. Он подчеркнул, что до тех пор, пока Сеул не осознает «ошибку самоубийственной конфронтационной политики в отношении Пхеньяна», в отношении него неизменно будут продолжаться действия, «основанные на принципах справедливой борьбы».

До этого, 7 января, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что военные Южной Кореи своими действиями и «безосновательными заявлениями» навлекают на себя «непоправимые бедствия», которые могут обернуться для них «крещением огнем». Она указала на то, что заявление южнокорейских военных о том, что Северная Корея произвела накануне более 60 артиллерийских выстрелов вблизи «северной ограничительной линии», является ложью с целью выставить Пхеньян «провокатором» и «основным виновником нагнетания напряженности».

5 января сообщалось, что северокорейские военные произвели более 200 артиллерийских выстрелов к северу от островов Южной Кореи. Эту информацию подтвердили в Пхеньяне, уточнив, что Северная Корея выпустила 192 снаряда по пяти различным районам в качестве ответа на учения Южной Кореи. При этом там отметили, что утверждения южнокорейской стороны об обстреле буферной зоны возле островов Ёнпхёндо и Пэннёндо являются «надуманными».

31 декабря в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» лидера КНДР, если он решит применить против Сеула ядерное оружие. В тот же день Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова.