Советник Байдена по климату покинет свой пост, чтобы помочь ему с выборами

Спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри покинет свой пост, чтобы помогать американскому лидеру с предвыборной кампанией. Об этом в субботу, 13 января, сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Джон Керри позднее зимой покинет администрацию и планирует помогать кампании Байдена», — говорится в материале портала.

Уточняется, что Керри покинет свой пост до весны.

По данным источника Axios, 80-летний Керри считает, что переизбрание Байдена будет иметь самое важное значение для прогресса в области решения проблем климата как в стране, так и во всем мире.

Ранее, 5 января, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он единственный из кандидатов, кто может помочь предотвратить наступление третьей мировой войны, к которой движется человечество. Также политик обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его угрозой демократии. По словам экс-главы Белого дома, Америка еще никогда не находилась в такой беде, как сейчас.

В свою очередь, Байден обвинил Трампа в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого — верховным отрицателем выборов.

10 января Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за экс-президента США Дональда Трампа на внутрипартийных праймериз. Бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли, второго по популярности, поддержали бы 12% республиканцев, а действующего губернатора Флориды Рона Десантиса — 11%.

Ранее, 26 декабря, бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас в беседе с «Известиями» заявил, что в потенциальном противостоянии Трампа и Байдена на выборах президента США в ноябре 2024 года победит действующий глава государства. По его словам, не имеет значения и то, что в декабре рейтинг республиканца впервые превысил показатели демократа (47% против 43%).

Очередные — 60-е по счету — президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.