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Трамп пообещал восстановить мир «через силу» в случае победы на выборах

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Фото: REUTERS/Cheney Orr
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Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Айова 5 января заявил, что если одержит победу на выборах президента в ноябре текущего года, то восстановит мир на планете «через силу».

«Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете», — подчеркнул кандидат в президенты.

По его словам, он единственный из кандидатов может помочь предотвратить наступление третьей мировой войны, к которой движется человечество.

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Также Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в некомпетентности и назвал его угрозой демократии. По словам экс-главы Белого дома, Америка еще никогда не находилась в такой беде, как сейчас.

Байден же обвинил Трампа в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого — верховным отрицателем выборов.

Кроме того, американский лидер заявил, что штурм Капитолия случился из-за призывов и ложных заявлений Трампа. Лидер подчеркнул, что выборы президента в 2020 году выиграл он, а его предшественник проиграл. Нынешняя гонка же ставит на кон американскую демократию. Байден пообещал посвятить ее защите остаток своего правления.

14 ноября суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах президента США. Исходя из решения суда, причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия в 2021 году никак не может повлиять на законный вердикт.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.

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