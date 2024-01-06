Трамп обвинил Байдена в некомпетентности

Экс-президент США Дональд Трамп 5 января заявил, что у страны большие неприятности из-за некомпетентности действующего американского лидера Джо Байдена.

«Наша страна действительно в беде <...>. Такого еще никогда не было раньше. Ужасно некомпетентный человек имеет дело с вопросами ядерной войны. Он имеет дело с Россией, имеет дело с председателем Китая Си (Цзиньпином. — Ред.). <...> Это несправедливый поединок», — сказал он в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Айова.

Также Трамп обратил внимание, что Байден назвал его угрозой демократии, однако он сам ею является. При этом политик показательно запнулся на последнем слове, произнеся его крайне медленно и по слогам, подражая интонациям Байдена.

Ранее в этот день Байден обвинил Трампа в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого — верховным отрицателем выборов.

25 декабря американский аналитический портал Business Insider, ссылаясь на опрошенных экспертов, написал, что к концу 2023 года становится ясно, что Россия и Китай проявляют всë большую решительность в общем стремлении сместить Соединенные Штаты с поста единственной военной сверхдержавы, которая разместила свои войска по всему миру.

Журнал Military Watch Magazine 23 декабря отметил, что в США выражают обеспокоенность из-за устаревания ядерного арсенала на фоне разработки Россией и Китаем новых гиперзвуковых ракет. Российские силы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования в настоящий момент являются самыми боеспособными в мире, признали авторы.

20 декабря Байден назвал Трампа мятежником. Во время беседы с журналистами в штате Висконсин американский лидер заявил, что его предшественник «определенно поддержал мятеж», поэтому «в этом нет никаких сомнений и никаких вопросов». Трамп ответил на заявление Байдена и тоже назвал его мятежником.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами 10 ноября заявил, что власти Вашингтона должны попытаться избежать столкновения с Москвой и Пекином, так как подобный конфликт может привести к прекращению существования Соединенных Штатов. Кроме того, политик отметил, что у РФ и Китая есть серьезные военно-космические силы, в то время как США не имеют значимых военных возможностей в космосе.

31 октября обозреватель издания Saut al-Iraq Мухаммед Сабер объяснил, что США потерпят поражение от Китая и России и на международной арене будет установлен новый миропорядок. Кроме того, эксперт считает, что опосредованное участие Соединенных Штатов в российско-украинском конфликте подтверждает несостоятельность Вашингтона в качестве «мощнейшей мировой державы».

В конгрессе США 13 октября указали, что ядерные силы страны плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, они нуждаются в количественных и структурных изменениях. Также там отметили, что ядерный конфликт с Россией и Китаем становится всё более вероятным. При этом решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, для того чтобы суметь дать ответ на «экзистенциальные» вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах.

До этого, 5 марта, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что Байден подталкивает свой народ и весь мир к началу ядерной войны.