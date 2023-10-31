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США предсказали поражение на международной арене от России и Китая

Saut al-Iraq: РФ и КНР нанесут США поражение на международной арене
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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США потерпят поражение от Китая и России, и на международной арене будет установлен новый миропорядок. Таким мнением поделился обозреватель издания Saut al-Iraq Мухаммед Сабер.

«Америке остается только молиться, поскольку Россия и Китай планируют нарисовать новую карту мира, в котором сами распределят роли между игроками на международной арене», ― гласит статья Сабера, опубликованная 28 октября.

Кроме того, эксперт считает, что опосредованное участие Соединенных Штатов в российско-украинском конфликте подтверждает несостоятельность Вашингтона в качестве «мощнейшей мировой державы».

Другим доказательством нехватки сил США для мирового лидерства служит палестино-израильский конфликт, в котором Израиль, невзирая на поддержку со стороны Вашингтона, оказался в шаге от катастрофы, из-за чего израильтяне разочаровались во властях страны, заявил Сабер.

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Ранее, 29 октября, сенатор Алексей Пушков сообщил, что Соединенные Штаты не способны решать международные кризисы, однако способны постоянно порождать и усугублять их. Он отметил, что при так называемом глобальном лидерстве США произошли череда войн на Ближнем и Среднем Востоке, две войны в Европе, расширение блока НАТО, широкое применение санкций, а также текущий палестино-израильский конфликт.

До этого, 10 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что мир переживает кардинальные, тектонические перемены. По его словам, мировое большинство выступает за более справедливое распределение глобальных благ и уважение цивилизационного многообразия.

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